聽新聞
test
0:00 / 0:00
如2008年崩盤前大強彈？分析師心存疑慮 花旗：美股再漲有限
美股氣勢如虹，標普500指數自低點反彈20%，符合技術分析的牛市。但若干分析師心存疑慮，花旗集團和美國銀行都預測，美股即將失去動能，走勢會轉跌。
彭博資訊報導，花旗以克羅諾特（Scott Chronert）為首的策略師估計，標普500將從周五（16日）收盤價的4,409.59點，年底跌至4,000點，明年年中再爬升至4,400點。
克羅諾特給客戶的報告中寫道，企業盈餘未見具體修正、美國衰退迫在眉睫，將追上不斷膨脹的股價。另外，許多投資人情緒指標顯示，眾人對標普500的突破走勢看法審慎。列夫科維奇指數（Levkovich Index）仍在負0.18的「恐慌」領域。克羅諾特說，上述因素暗示標普500漲破4,400點未獲喜愛。
與此同時，美國銀行的哈奈特（Michael Hartnett） 去年準確預測了股票拋售潮，他16日在報告中指出，不相信標普500強彈，是「嶄新閃亮牛市的開端」。他認為目前市場狀況比較像2000年或2008年，是「大崩盤前的大強彈」。
他預測現在到9月4日勞動節之間，標普500最多有150點的上行空間，並有300點的下行空間。今年標普500已大漲約15%。
哈奈特2月預期，標普500會在3月8日前跌至3,800點，結果投資人採取守勢，大買科技股，預測沒有成真。他說，像他這樣的空頭上半年預測失準，是因美國躲過衰退和信貸荒，並說人工智慧（AI）引發的科技股漲勢為「意料之外的事件」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言