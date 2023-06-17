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大宗商品策略師：美國通膨已觸頂、今夏衰退恐降臨

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
黃金作為抗通膨避險資產的魅力發威，讓金價有撐。黃金期貨年初至今已勁漲逾7%。圖／美聯社
黃金作為抗通膨避險資產的魅力發威，讓金價有撐。黃金期貨年初至今已勁漲逾7%。圖／美聯社

美國通膨觸頂了嗎？經濟衰退不遠了嗎？據一位華爾街投資策略師研判，答案都是肯定的，從年初至今大宗商品價格下跌可見端倪，原油等能源和工業金屬價格尤其大跌，僅金價仍堅挺。

MarketWatch報導，VanEck商品策略師莫里斯表示，大宗商品價格已普遍從2022年3月的顛峰回落，顯示市場「預期美國乃至全球經濟成長將趨緩，而成長實際減緩已對商品構成跌價壓力」。

莫里斯並指出，美國通膨可能早已觸頂，在去年6月消費者物價指數（CPI）年增率升抵9.1%時就見頂了。

他說，商品價格下跌也顯示，美國「已經進入、或很快會進入一波經濟衰退期」，「史上最多人預見的衰退可能在今夏來臨」。

但莫里斯說，商品價格可能尚未觸頂。他說：「一旦衰退終於降臨，商品價格才可能落底，然後接續較長期的多頭走勢，並在未來五到十年期間再迭創新高點。」

截至6月13日，標普高盛商品指數（S&P GSCI）今年來下跌12%，光是第2季以來就跌了將近6%。能源和金屬跌幅最大。

SummerHaven投資管理公司研究主管巴德瓦說，商品價格顯然反映經濟「硬著陸」展望，而不是商品基本面，畢竟大多數商品供應仍短缺，位於多年低點，尚未從俄烏戰引發的供應衝擊復甦。

工業用金屬今年來價格也下挫，貴金屬黃金則是少數從去年底便走高的商品之一。

黃金作為抗通膨避險資產的魅力發威，讓金價有撐。黃金期貨年初至今已勁漲逾7%。

至於「軟性」商品，例如可可豆和砂糖以及活牛期貨，則因天氣相關因素而上漲，與商品普遍下跌的趨勢相左。

經濟衰退 美國 通膨

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