快訊

因醫生1句話拚了！四肢癱瘓孕婦順利產子 20年後帶帥兒登門感恩

AI題材最大受益者 台積電等16家半導體業者出列

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
道瓊社看好台積電等16家企業可望受惠於AI題材。路透
道瓊社看好台積電等16家企業可望受惠於AI題材。路透

MarketWatch報導，投資人和分析師已用幾周的時間，消化輝達上月底基於人工智慧（AI）題材所發布的優異財測，如今是時候從充滿活力的半導體產業，挑出AI光環加持下，在2025年前成長速度最快的半導體業者。

輝達當時預測本季銷售額將比前一季大幅成長50％，創辦人兼執行長黃仁勳認為，這得歸功於資料中心擴大建置，為部署AI的企業所用。然而，分析師已將輝達本季展望納入預期，因此這份名單必須放眼更長遠的未來。

於是道瓊社利用2023年~2025年的日曆年營收共識預期，來篩選股票。之所以用日曆年，是因為許多公司的會計年度與日曆年不一致。

在挑選之前，先將iShares半導體指數ETF（追蹤費城半導體指數30檔成分股）和SPDR標普500指數ETF進行比較。結果發現，前者在2024年~2025年間，其成分股的預估營收年複合成長率遠高於後者。

為進行更大範圍的篩選，道瓊社除了iShares半導體指數ETF之外，也納入其他標普綜合1500指數的半導體業者，或屬於全球行業分類標準「半導體和半導體設備」的公司。

如此一來，便得到了一份60家企業的初始名單；這些公司的股票或ADR都有在美國掛牌。對應FactSet收集至少有五名分析師預估到2025年營收的資料，則有41家公司。

在這之中，有16家企業在2025年前的營收年複合成長率可望達到15%以上，分別是Wolfspeed、SiTime、First Solar、輝達、Enphase Energy、SolarEdge Technologies、泰瑞達、台積電、Universal Display、Onto Innovation、芯科實驗室、芯源系統、Rambus、Power Integrations、超微、邁凌科技。

半導體 指數 ETF

延伸閱讀

和碩伺服器業務 有望大躍進

黃仁勳變救世主 全球CEO滿嘴輝達！馬斯克不以為然：1原因「他們不會長時間壟斷」

00923大漲原因曝光！ 網示警「提防1泡沫化陷阱」

經濟日報社論／美企高層為何頻頻訪問大陸

相關新聞

地表最有錢2富豪碰面！馬斯克將與阿諾特共進午餐 地點曝光

地表最有錢的兩名超級富豪：特斯拉創辦人馬斯克與LVMH執行長阿諾特，16日將在法國巴黎科技展的場邊共進午餐。

AI題材最大受益者 台積電等16家半導體業者出列

MarketWatch報導，投資人和分析師已用幾周的時間，消化輝達上月底基於人工智慧（AI）題材所發布的優異財測，如今是...

FT：使用媒體內容訓練AI 科技巨擘擬付費

科技巨擘正與大型媒體談判，盼能就訓練人工智慧（AI）科技所使用的內容，達成指標性協議。這些科技業者希望使用新聞內容訓練A...

日銀維持超寬鬆貨幣政策 繼續促進經濟成長

日本中央銀行日本銀行今天宣布，維持其長期實施的超寬鬆貨幣政策，以促進日本經濟成長

漲幅達20%！日本養樂多宣布十年來首度漲價 刺激股價跟著飆

日本養樂多公司（全名養樂多本社）宣布將調漲招牌的養樂多產品價格，為十年來首見，且漲幅20%，顯示日本通膨持續增強，帶動該...

英特爾宣布在波蘭投資46億美元 建立半導體封測設施

英特爾計劃最多投資46億美元，在波蘭西部建立半導體組裝與測試設施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦