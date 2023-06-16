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招手台積電的新加坡：美歐晶片補貼 作用像稅推高成本

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
新加坡警告，美歐對半導體項目的巨額補貼會推高晶片成本。圖為美國總統拜登2022年12月在台積電亞歷桑那美國廠上機典禮致詞。歐新社
新加坡警告，美歐對半導體項目的巨額補貼會推高晶片成本。圖為美國總統拜登2022年12月在台積電亞歷桑那美國廠上機典禮致詞。歐新社

新加坡擔心，美國華府和歐盟布魯塞爾砸大錢補貼半導體項目會擾亂「微妙平衡」的全球市場。

新聞網站Politico報導，新加坡網路安全局執行長許智賢周四在POLITICO於倫敦舉辦的全球科技日小組討論會上說：「當我們開始做這些事，我會說它的作用幾乎和稅一樣」。 許智賢警告說，美歐計劃的晶片補貼可能造成「最終會推高成本」的「虛假壁壘」。他說，「這些成本隨後將進入全球經濟體系」。

新加坡面積雖小，目前在全球晶圓製造的占比大約是5%。

去年，艾國國會通過CHIPS和科學法案，要向國內晶片製造設施和研究實驗投入520億美元。 歐盟則在4月提出自己的晶片法案，將向在歐洲設廠的半導體公司提供大約470億美元的補貼。

許智賢表示，美國和歐盟都不具備大規模半導體營運需要的「複雜生態系統」。他說：「你有沒有能力、有沒有訓練有素的人員等等，都是挑戰。」補貼可能會導致世界「失去經濟規模和數位革命所帶來的一些好處」。

馬來西亞通信和數位部長Fahmi Fadzil大致同意許智賢對於西方國家提供晶片補貼的評估。馬來西亞也生產大量半導體。

但星馬都補貼在國內營運的半導體公司。尤其是新加坡，為晶片公司提供廣泛的激勵措施。這個東南亞城市國家據傳正試圖透過新的補貼吸引台積電（2330）前去設廠。

馬來西亞 半導體 新加坡

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