原油和黃金價格走高 倫敦金屬市場錫現貨大漲

國際油價周四上漲約3%，達到一周高點，因美元走軟，以及最大原油進口國中國大陸煉油廠的需求量躍增。歐洲央行升息以及總裁拉加德「非常可能」7月繼續升息的言論，推動美元和美國公債殖利率下跌，幫助黃金價格周四從三個月低點反彈。倫敦金屬交易所（LME）錫現貨大漲，主要是LME的錫庫存低下，市場又擔憂供應將趨緊。

布蘭特原油期貨周四上漲2.47美元，或3.4%，結算價報每桶75.67美元；美國西德州原油期貨上漲2.35美元，或3.4%，結算價報70.62美元。這是這兩個油價指標自6月8日以來的最高收盤價。

周四公布的數據顯示，中國大陸煉油廠5月加工量年增15.4%，創史上第二高。科威特國家石油公司執行長認為，中國大陸石油需求預計將在今年下半年以一定的速度繼續攀升。Price Futures Group的分析師Phil Flynn說：「中國煉油廠的數據開啟了油價的反彈趨勢。然後，當然，還有美元下跌的宏觀形勢。」美元走弱使原油對其他貨幣的持有者而言成本更便宜，通常可以促進石油需求。

另外，中國大陸本周下達的原油進口配額高於去年同期，同時北京當局正在考慮的一系列刺激經濟計畫，也提振了市場對中國市場需求增加的預期。VettaFi能源研究主管Stacey Morris表示，鑒於中國市場一直是需求面的關注焦點，一點點好消息就能對油價產生很大影響。

黃金價格在周四美東時間下午3:25，黃金現貨上漲0.8%，報每英兩1958.46美元；期貨變動不大。

倫敦金屬交易所現貨錫價周四飆升，價格比三個月期貨價格正價差達到每噸1300美元，重現新冠疫情導致供應史無前例受限時才出現過的水準。

今年4月以後，由於投資人擔憂全球第三大錫生產國緬甸的供應情況，現貨低於期貨的價差開始持續縮減。中國大陸的銀漫礦業和廣西華錫集團近日宣布暫時停產歲修，等於在需求前景開始好轉之際，市場供應進一步收緊。儘管目前中國市場錫庫存依然充足，但LME倉庫錫庫存水準低下，助長錫現貨大漲，因而出現現貨價格遠高於期貨價格的大幅正價差。