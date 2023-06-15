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本益比超過200倍！ 為何輝達股價還在創新高

本益比超過200倍！ 為何輝達股價還在創新高

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
分析師說，圖形處理器大廠輝達有當紅的AI題材加持，這樣成長展望誘人的大型科技股，如今已不再被視為受制於景氣循環榮枯，而是被廣大投資人當作抗跌性超強的「安全避風港」。路透
分析師說，圖形處理器大廠輝達有當紅的AI題材加持，這樣成長展望誘人的大型科技股，如今已不再被視為受制於景氣循環榮枯，而是被廣大投資人當作抗跌性超強的「安全避風港」。路透

美國聯準會（Fed）無疑是全世界影響力最強的金融機構，但碰上當前最勢不可擋的人工智慧（AI）現象，似乎也只能甘拜下風。

Fed日前宣布6月會議維持利率不變，但同時向市場放話年底前將升息兩次，利率會升得更高、更久。也就是警告市場：別指望今年會降息。

這種「鷹式暫停」姿態一擺，圖形處理器大廠輝達（Nvidia）的股價漲勢一度受到遏制，但這支當前最大AI受惠股的漲勢證明也只是「鷹式暫停」，因為投資人見漲勢停頓便踴躍趁機買進，反而把輝達股價推得更高，事實上在市值暴漲近500億美元（漲幅近5%）後，輝達14日收盤股價衝上每股429.97美元，再刷新高。

彭博資訊分析指出，這顯示像輝達這樣的大型科技股，如今已不再被視為受制於景氣循環榮枯，而是被廣大投資人當作抗跌性超強的資金「安全避風港」，近似2020年科技股在疫情期間勁漲的味道濃厚。Interactive Brokers首席策略師說，Fed主席鮑爾「所言不足以澆熄AI狂熱」。

彭博指出，其實美股標普500指數14日收盤只小漲約3.6點（漲幅0.08%），可見對鮑爾「鷹」得超出預期的警告是在意的；只不過AI相關個股漲勢凌厲撐起該指數；當天漲幅最大的五檔股票全被視為AI概念股，若剔除這五支成分股，則標普500指數14日原本會下跌9點。

這令人質疑，此時追漲AI概念股，還有道理嗎？

彭博分析指出，輝達股價14日這麼一漲，已使該公司本益比首度超越200倍！這顯示，估值和盈餘預測如何，已無關緊要。請注意，在去年11月聊天機器人ChatGPT推出掀起生成式AI狂熱之前，輝達本益比僅47倍（仍相當肥厚），如今市值已乘以4倍多。由此可見，投資人對輝達成長展望的看法已起了巨大的變化。

輝達股價後市會怎麼走，已無法用估值指標來衡量；一切全取決於將來未知的事件。此刻交易輝達股票，純粹與「投資人猜測別人的行為」有關，一方面希望不要錯過輝達這一波扶搖而上的漲勢，另一方面也希望自己能及時趕在其他人之前下車。

所謂「漲時重勢」，在AI強勢股上漲動能正旺盛之時，就連喊水會結凍的鮑爾也擋不住。

鮑爾 Fed 輝達 AI

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