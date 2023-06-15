儘管鮑爾賣力解釋鷹派暫停 分析師不信Fed還能連番升息

聯準會（Fed）14日決議暫停升息，但點狀圖卻又更鷹派地預期年底前還會再升息兩次，而非如市場先前預期般只會再升1碼，如此「不一致」，促使Fed主席鮑爾在記者會中堅定捍衛央行的做法，但一些經濟學家依然不信服。此外，「新債王」岡雷克也不相信Fed短期內會再升息。

雙線資本公司執行長岡雷克（Jeffrey Gundlach）說，Fed在言辭上絕對是偏鷹，但在行動上並不偏鷹。他表示，近期就業數據顯示，經濟不像許多人認為的那樣強勁，雖然就業數有所增加，但平均工作時間卻顯著減少，此外，製造業採購經理人指數的最新數據也明顯衰退。

另據英國金融時報報導，儘管鮑爾說，在愈來愈接近利率目標之際，暫緩升息是要爭取更多時間來評估經濟數據和近期地區銀行業危機造成的衝擊，也評估先前升息行動的滯後效果，然而，曾在Fed工作20多年、目前在投資公司Dreyfus and Mellon任職的經濟學家萊恩哈特（Vincent Reinhart），卻把Fed最新行動描述為「把政策錯誤包裝在溝通失誤中」。

萊恩哈特表示，Fed的政策錯誤是未能回應自5月的上一次會議以來的一連串強勁的經濟報告，儘管央行經常矢言「取決於數據」；至於溝通失誤，則是在大約五周前向外界撒下「暫停升息」的預期種子，這一行動讓Fed不願意為已經變化的環境進行調整。

萊恩哈特說 :「當你獲得資訊，必須把（利率預估值）上修2碼時，你不能說是審慎延後政策，好等待更多資訊。」

一些經濟學家發現Fed決策者混亂的訊息中，傳達出決策官員內部日益分歧的訊號。主張採取較審慎做法的官員指出，Fed緊縮政策的累積效應可能還沒顯現；鷹派陣營則指出剔除波動較高的糧食、能源價格後，抑制「核心通膨」鮮有進展。

研究公司LH Meyer的經濟學家總結說：「這看起來像是一次委員會分裂的會議，人人都要到一些東西，但沒人獲得全部。」

品浩（PIMCO）首席美國經濟學家衛艾婷（Tiffany Wilding）推測，Fed官員最新一致投票暫停升息，是經過複雜談判且有所交易的結果。現在的折衷辦法，就是Fed最快可能在7月底升息。

衛艾婷說，預料Fed 7月會升息，但她懷疑央行接下來是否會繼續第二度升息，因為預期經濟很快將放緩。她認為，央行過度升息的風險已經上升。