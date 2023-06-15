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花旗今年上半年裁員人數將達5,000人

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
花旗集團（Citigroup）今年上半年裁員人數將達5,000人。 路透
花旗集團（Citigroup）今年上半年裁員人數將達5,000人。 路透

花旗集團（Citigroup）到本月底以前，即今年的上半年，裁員人數將會達到5,000人，這約是花旗總員工數的2%，削減人力主要集中於投資銀行業務與交易部門。消息人士說，6月底前預期會有數百人被通知職位將被裁掉。

花旗財務長梅森（Mark Mason）周三（14日）在一個投資會議場合預警，第2季列出1,600名員工的資遣費，將會拖累獲利，因為開支比第1季增加4億美元。

梅森表示，集團投資科技，所以能以較少的員工維持營運，「我們減輕成本、抓緊效率，維持支出紀律。有時，這意味了人力削減」。

他同時預估第2季交易業務營收將年減達20%，主要是5月的美國政府舉債上限爭端，讓本就疲弱的市場更走下坡。

金融時報說，華爾街這股金融危機以來最嚴重的裁員風潮，凸顯出銀行高階主管相信，他們在新冠疫情期間因交易增加聘用太多人手，而且當前併購與股債發行市場冷清的情況還會持續。

花旗之外，上個月摩根士丹利宣布裁員3,000人，約公司員工數的5%。高盛今年也有相近數目的裁員，而且已提示可能再減更多人力。

疫情 美國 華爾街

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