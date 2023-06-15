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猛烈升息後 紐西蘭經濟陷入衰退 紐幣應聲貶值

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐西蘭經濟在第1季陷入衰退。路透
紐西蘭經濟在第1季陷入衰退。路透

紐西蘭經濟在第1季陷入衰退，反映紐西蘭央行激進升息、把利率升至14年高點已經傷害企業與製造業者，再加上不利的天候條件衝擊農業，讓紐西蘭陷入技術性衰退。

紐西蘭統計局15日公布，第1季國內生產毛額（GDP）月比下滑0.1%，是繼去年第4季修正後下滑0.7%，連續第二季萎縮，代表經濟落入技術性衰退。

若與去年同期相比，紐西蘭上季經濟年比成長2.2%，低於分析師預估的2.6%。

消息出爐後，紐西蘭匯率走貶，兌美元貶值0.6%至0.6167美元。

紐西蘭在上季歷經兩個熱帶氣旋肆虐，而且受到教師罷工影響。

不過，紐西蘭央行將不會把經濟走疲視為不利，央行已表示，需要經濟成長減緩來抑制通膨與通膨預期。經濟分析師說，紐國經濟萎縮，可能讓市場進一步預期官方現金利率現在已經見頂。

此前，紐西蘭央行已採取1999年來最激進的政策緊縮行動，自2021年10月來累計升息525個基點（21碼），官方現金利率調升至5.5%。然而，央行已經暗示已完成升息行動。

在第1季GPD數據出爐前，紐西蘭央行已預測經濟會在今年第2季陷入衰退。

奧克蘭克威銀行首席經濟學家柯爾（Jarrod Kerr）說：「我們的經濟比紐西蘭央行與財政部預期來得低。經濟減緩的強烈衝擊還沒到來。我們預測今年眼前會進一步萎縮。」

紐西蘭 通膨

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