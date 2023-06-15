AMD新AI晶片有大客戶要上門了？傳亞馬遜考慮採用

路透報導，全球最大的雲端運算服務供應商亞馬遜雲端事業AWS，正考慮採用超微（AMD）最新發表的人工智慧（AI）晶片。不過，AWS一位高階主管表示，目前還沒做出最後決定。

現今AI晶片市場，是由輝達（Nvidia）獨霸。AMD股價周三（14日）因此上述利多消息反彈，收盤大漲2.25%至127.33美元。AMD周二發表新AI晶片時，因為未揭露新晶片的主要客戶，市場失望導致股價不但沒有慶祝行情還下挫3.6%。

AMD執行長蘇姿丰在接受路透的訪談中，提出AMD要贏得雲端運算主要客戶的方法。她表示，AMD會提供所有組件的功能項目單，客戶依自身需要挑選，然後使用業界標準連結起來，建造可以驅動類似ChatGPT這類的AI服務。她說：「我們押寶很多人想要能夠有所選擇，以便客製，符合他們資料中心的需求」。

AWS雖還沒有公開承諾其雲端服務會使用AMD新發表的MI300晶片，不過亞馬遜的彈性雲端運算副總裁布朗（Dave Brown）說：「我們還在共同研究，彼此的合作可以到哪個程度。」AWS團隊的考量重點在於，AMD的新產品設計放進現有的系統中，會有什麼益處。

輝達賣AI晶片之餘，會問雲端服務商願不願意採用輝達設計的整套系統「DGX Cloud」；甲骨文（Oracle）是輝達這套系統的第一位夥伴。對此，布朗表示，AWS評估DGX Cloud系統的商業模式後，認為對AWS沒什麼意義，所以拒絕了與輝達在DGX Cloud上的合作。因為AWS自己在建造值得信賴的伺服器以及現有供應鏈專業技術方面，已有很長久經驗。

布朗說，AWS偏好自行從頭設計自家的伺服器。雖然在今年3月開始採用輝達的H100晶片，但部分系統是AWS自家的設計。

Insider Intelligence分析師Jacob Bourne認為，亞馬遜會考慮AMD的MI300晶片，是科技公司想要在AI發展的硬體方面多樣化的一個跡象，「這為其他晶片商開創新的機會」。