市場預期7月Fed會再升息 幾乎放棄押注今年將降息

美國聯準會（Fed）公布的預測顯示，大多數的決策官員認為需要再進一步緊縮貨幣，這使得交易人士提高Fed跳過6月後很快就會恢復升息的押注。

路透報導，基於利率期貨合約價格，市場現在認為Fed在7月就會再升息的可能性超過70%。

另外，債市交易人士也幾乎放棄押注Fed今年內就會降息。交換合約目前反映出Fed政策利率將在9月達到5.32%的最高值；2023年12月的合約利率躍升至約5.20%。彭博資訊分析，12月合約的利率水準，比預期的利率最高峰值低約15個基點，意味著Fed如果有降息，幅度最大只會是25個基點（1碼）。長期利率合約則持續預期聯準會2024年會降息。

Fed周三（14日）維持利率在5%～5.25%區間不變，符合多數經濟學家的預期，但Fed修正後的季度經濟和貨幣政策預測顯示，決策官員們預期將恢復緊縮政策以便壓低通膨，且預期升息次數將超過經濟學家和投資人的預期，因為點狀圖顯示，決策官員預測年底前大約仍需要升息50個基點（2碼）。

摩根士丹利全球經濟首席經濟學家Seth Carpenter說，Fed主席鮑爾不想把自己綁在7月會再升息的設定裡，「解釋利率市場為何未完全反映點陣圖所示的一個看法是，市場了解，Fed的決策將要視接下來的經濟數據而定」。

Thornburg投資管理公司投資主管Jeff Klingelhofer指出，利率市場現在認為Fed降息整整1碼的時間落在2024年的5月，因為屆時「通膨將會真正顯著地下降，是降息的適當時機」。