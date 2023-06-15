美元走貶但脫離四周低點 Fed暗示會進一步升息

美元周三（14日）走貶，此前聯準會（Fed）一如預期維持利率不變，但暗示到年底前將再升息2碼。美債交易員正在放棄對Fed今年降息的押注。

美元指數尾盤下跌0.3%，報103.01，盤中觸及四周低點102.66。

歐元升幅收斂漲幅，尾盤報1.0830美元，升值0.34%。

美元兌日圓貶值0.09%，報140.09日圓。

Fed周三維持利率不變，儘管主席鮑爾暗示會進一步升息，但他也說，Fed距離聯邦資金利率目標並不那麼遠。

Fed決策官員現在預期聯邦資金利率今年將達到5.6%的峰值，這代表年底前還會有兩次1碼的升息，高於3月發布的點狀圖預測，當時的估計是5.1%。

FHN Financial的首席經濟學家Chris Low表示：「儘管通膨正朝著正確的方向發展，但進展緩慢，而且Fed仍然對其無法在失業率方面取得進展感到沮喪。」

「聲明和經濟預測摘要中，最大的意外不是暫停升息或恢復升息的意圖，而是Fed希望升息的次數。」

另一方面，歐洲央行的利率決策將在周四公布，市場預期升息1碼，並在7月再升息一次，然後在今年下半年暫停。

日本央行將於周五宣布貨幣政策決定，預期將維持其超鴿派立場和殖利率曲線控制政策。

英鎊兌美元升值0.4%，至1.2660美元，此前觸及2022年4月以來最高1.2699美元。英國央行在下周開會時升息2碼的可能性已經達到20%，因周二公布的新增成長數據意外強勁。