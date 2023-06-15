台積電ADR續漲 溢價率近12% 受益於費半指數大漲

從「大明星小跟班」做到出來當老闆；30歲的格林（Meghan Grimm）曾是珍妮佛．勞倫斯、瑪丹娜等巨星的貼身幫手，如今自行創業，專為名人、高階主管媒合最佳助理。提到這行業，外界多半會想起電影「穿著Prada的惡魔」，而真實情況又是如何？格林透露，現在大學畢業初入行的助理年薪可從新台幣百萬起跳，但想要勝任，可不只是跑腿買咖啡或送洗衣物，幾乎要做到十八般武藝樣樣通。

2023-06-15 08:00