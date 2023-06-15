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圖表／3年半僅使用18次…美警的標配 為何電擊槍來台被打入冷宮？

台積電ADR續漲 溢價率近12% 受益於費半指數大漲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（14日）漲跌互見，台積電ADR收盤上漲0.57%，換算為台幣為660.23元，較台北交易股票溢價率為11.9%。

道瓊工業指數14日收盤下跌232.79點，跌幅0.68%，至33,979.33點；標普500指數小漲0.08%，收報4,372.59點；那斯達克指數上漲53.16點，漲幅0.39%，至13,626.48點。

費城半導體指數大漲1.52%至3,739.74點，主要由重量級晶片股帶動，包括輝達、博通都大漲超過4%，輝達股價創下歷史新高，報每股429.97美元。超微（AMD）在展示最新AI晶片產品後股價上漲逾2%

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 8.92 -0.45%

中華電 CHT 40.93 +0.34%

台積電 TSM 107.41 +0.57%

聯電 UMC 8.87 +0.80%

資料來源：彭博資訊、外電

指數 台股 台積電

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