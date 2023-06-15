Fed鷹式暫停升息 美股道瓊跌232點 標普與那指收漲

美國股市周三（14日）漲跌互見，道瓊指數跌逾200點、標普500指數幾乎平盤、那斯達克指數收漲；儘管在聯準會（Fed）決策出爐後，美股一度應聲急挫，但稍後回升，在漲跌間拉鋸，市場交投震盪，交易放量。Fed維持利率不變，但暗示年底前可能再升息2碼。

瓊斯工業指數14日收盤下跌232.79點，跌幅0.68%，至33,979.33點；標普500指數小漲0.08%，收報4,372.59點；那斯達克指數上漲53.16點，漲幅0.39%，至13,626.48點；費城半導體指數大漲1.52%至3,739.74點。

最新預測增加了Fed決策的鷹派傾向，預測顯示，官員預估年底的利率中值將上升至5.50%-5.75%，高於目前的5.00%-5.25%。

Fed主席鮑爾在記者會上表示，幾乎所有官員都認為年底前進一步升息是合適之舉，7月會議將根據情勢再做決策。

CFRA Research首席投資策略師史托沃表示：「一些人原本預期Fed本月真的會暫停，而且不會再升息。然而，自上次會議以來，FOMC成員似乎確實變得更加鷹派，我認為這讓投資者感到意外。」

大型科技股繼續上漲，半導體股漲勢強勁，晶片製造商輝達（Nvidia）股價大漲4.8%，創下歷史新高；博通（Broadcom）也上漲超過4%；超微（AMD）在展示人工智慧（AI）晶片後股價上漲逾2%。費半指數跳漲1.5%，使其2023年漲幅達到48%。

特斯拉股價下跌0.74%，為這家電動汽車製造商連續13個交易日的上漲踩下剎車，這是有史以來最長的一次連漲。特斯拉股票成交逾430億美元，超過其他所有標普500指數成分股。

聯合健康集團暴跌6.4%，重壓道瓊指數，此前這家健康保險公司警告說，由於更多的老年人接受他們在新冠疫情期間延後的非緊急手術，第2季的醫療成本會激增。

標普500醫療保健指數下跌1.1%，標普500管理醫療保健指數跌6.9%，收於一年最低。

最近幾周，美國股市大漲，標普500指數和那斯達克指數升至14個月高點，之前有跡象顯示經濟有韌性、財報優於預期以及市場押注利率接近這波升息周期的頂峰值。

2023年迄今，標普500指數上漲了約14%，而那斯達克指數已經攀升了約30%。

雖然大型科技股推動今年的大部分漲幅，但對經濟敏感的小型股以及材料和銀行類股最近也加入了漲勢。