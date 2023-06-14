快訊

新光金總經理出爐 內定為北富銀前副總陳恩光

性騷風暴擴大…「我的婆婆2」受波及 急暫停拍攝許傑輝戲份

男載同事下班車輛失控 猛撞科技公司門口「車頭全毀」1死2傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

IEA：今年石油供應會增加 但需求成長最快明年就放緩

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
根據IEA最新預估，全球石油需求成長最快明年開始放緩，並在2030年前觸頂。路透
根據IEA最新預估，全球石油需求成長最快明年開始放緩，並在2030年前觸頂。路透

國際能源署（IEA）調高今年全球石油供應預測，但預期短期內供應要追上需求仍有困難。IEA認為需求成長最快將從明年開始放緩，使原油需求在2030年底前達到顛峰，主因是電動車的普及和已開發國家的快速能源轉型。

IEA在14日發布的月報中說，預期今年全球石油供應將達到每日1.013億桶，比上個月的預估調高20萬桶，並預期明年供應將再增長每日100萬桶。不過，供應預料至少在短期內仍難以趕上需求，將導致供應吃緊，可能使油價進一步走高。

今年全球石油需求則預期增長每日240萬桶至1.023億桶，創歷來新高，但經濟逆風預料將導致明年需求成長放緩至每日86萬桶。雖然2025年將回升至每日100萬桶，但隨著電動車持續普及，需求成長預料將一路放緩至2028年。

IEA署長畢羅表示：「全球經濟正在加速乾淨能源轉型，隨著電動車、能源效率和其他科技進步，全球石油需求預料將在2030年結束前觸頂。」

雖然亞洲經濟體的快速成長仍將在未來幾年持續拉抬全球的石油需求，但就連向來是全球石油需求大國的中國大陸，對原油需求的成長幅度也將在2030年前大幅放緩。印度最快將在2027年超越中國，成為帶動石油需求成長的主要驅力。

石油

延伸閱讀

慧榮加入NXP合作夥伴計畫 推動自駕、電動車市場創新

詮欣新款ADAS將出貨電動車龍頭 全年毛利率優於去年

因應電動車激增 交通部：停車場不符充電車位比例恐停業！

油價反彈大漲3% 美計劃補充戰略儲油 金價收跌

相關新聞

美股早盤小幅波動 市場靜待Fed決策會議

美股三大指數14日盤初在平盤附近小幅波動，道瓊工業指數一度下殺近200點，隨後跌勢縮小，美國5月生產者物價指數（PPI）...

美國5月PPI意外加速下滑 降幅超出預期

最新公布的數據顯示，美國5月生產者物價指數（PPI）較前月下滑，且降幅超出預期，顯示供給面通膨持續放緩。

IEA：今年石油供應會增加 但需求成長最快明年就放緩

國際能源署（IEA）調高今年全球石油供應預測，但預期短期內供應要追上需求仍有困難。IEA認為需求成長最快將從明年開始放緩...

華為遭歐洲數國封殺 仍獲歐盟資助研究關鍵技術

即使已有數個歐洲國家政府禁止自家電信網路使用中國科技巨頭華為的產品，歐洲聯盟（EU）仍在資助華為進行有關下一代通訊系統的...

美企為追求更高獲利而漲價 形成「貪婪通膨」現象

在美股標普500指數掛牌的食品和消費品巨擘，即便是投入成本已有所下滑，依然繼續漲價，消費者倡議團體痛批這已形成所謂「貪婪...

歐盟控Google濫用廣告壟斷地位 擬要求分拆

歐盟14日指控Google濫用該公司在廣告科技的壟斷地位，以粉碎競爭。歐盟在反壟斷控告書中直搗Google營運模式的核心...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦