IEA：今年石油供應會增加 但需求成長最快明年就放緩

國際能源署（IEA）調高今年全球石油供應預測，但預期短期內供應要追上需求仍有困難。IEA認為需求成長最快將從明年開始放緩，使原油需求在2030年底前達到顛峰，主因是電動車的普及和已開發國家的快速能源轉型。

IEA在14日發布的月報中說，預期今年全球石油供應將達到每日1.013億桶，比上個月的預估調高20萬桶，並預期明年供應將再增長每日100萬桶。不過，供應預料至少在短期內仍難以趕上需求，將導致供應吃緊，可能使油價進一步走高。

今年全球石油需求則預期增長每日240萬桶至1.023億桶，創歷來新高，但經濟逆風預料將導致明年需求成長放緩至每日86萬桶。雖然2025年將回升至每日100萬桶，但隨著電動車持續普及，需求成長預料將一路放緩至2028年。

IEA署長畢羅表示：「全球經濟正在加速乾淨能源轉型，隨著電動車、能源效率和其他科技進步，全球石油需求預料將在2030年結束前觸頂。」

雖然亞洲經濟體的快速成長仍將在未來幾年持續拉抬全球的石油需求，但就連向來是全球石油需求大國的中國大陸，對原油需求的成長幅度也將在2030年前大幅放緩。印度最快將在2027年超越中國，成為帶動石油需求成長的主要驅力。