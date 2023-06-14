美股早盤小幅波動 市場靜待Fed決策會議

美股三大指數14日盤初在平盤附近小幅波動，道瓊工業指數一度下殺近200點，隨後跌勢縮小，美國5月生產者物價指數（PPI）較前月下滑，且降幅超出預期，繼前一日公布的CPI數據後，進一步強化聯準會（Fed）在利率政策會議暫停升息的預期，市場觀望氛圍濃厚，靜待Fed公布會議決策及會後記者會。

道瓊工業指數早盤下挫120.79點，跌幅0.35%，標普500指數小漲0.2%，那斯達克綜合指數微漲0.14%。費城半導體指小漲0.1%，台積電ADR下跌0.35%。

美國勞工部統計局14日公布，5月整體PPI較4月下滑0.3%，降幅大於經濟學家預測的0.1%，顯示供給面通膨持續放緩；與去年同期相比升高1.1%，為2020年底以來最小年增幅。

前一日公布的美國5月消費者物價指數（CPI）月增0.1%，符合預期，但低於4月的0.4%升幅；與去年同期相比，升幅驟降至4.0%，低於預估值4.1%，更遠低於4月的4.9%，為兩年來最小升幅。

外界預期，Fed將在13~14日決策會議維持利率在5%~5.25%不變，將是去年3月起展開激進緊縮以來首度暫停升息。