美企為追求更高獲利而漲價 形成「貪婪通膨」現象

在美股標普500指數掛牌的食品和消費品巨擘，即便是投入成本已有所下滑，依然繼續漲價，消費者倡議團體痛批這已形成所謂「貪婪通膨」（greedflation）現象。

最新報告顯示，許多食品和消費品巨頭正採取這種做法，「為企業獲利提供緩衝」，在通膨居高不下之際提高了利潤。

消費者倡議團體Accountable.US的報告，點名金百利克拉克、百事公司、通用磨坊、泰森食品等業者，在最近的法說會上宣揚其漲價的能力，藉此賺取出色的獲利並回饋股東。這些企業也暗示，有意持續推動「調價行動」，儘管聯準會（Fed）為遏止通膨已史無前例地連續十次升息。

Accountable.US經濟安全和企業權力主管贊爾尼克說：「儘管淨利額外增加數十億美元，回饋給富裕股東的錢也逾1兆美元，仍未能阻止標普500企業在利率升高的情況下漲價，尤其是食品巨頭。」「企業的貪婪由來已久，需要國會展開嚴正行動。Fed的政策已造成經濟裂痕，並帶來衰退疑慮，卻未真正達到擊敗通膨的目標。」

抨擊企業對民生物資漲價的機構，不是只有Accountable.US。研究業者CFRA也在最新報告指出，沃爾瑪不滿包裝食品業者持續調漲食品雜貨和消費品的價格，顯然連握有巨大議價權的企業也對此趨勢感到不滿。

企業似乎已打定主意繼續漲價，儘管物流和燃料成本已下滑。在5月，美國汽油價格比前一個月下降5.6%，燃料油同期則跌7.7%。