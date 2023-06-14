新興市場投入數位支付 擺脫對美元依賴

新興市場大舉投入數位支付！數位支付2021年收益已高達2.1兆美金，傳統的現金交易逐漸被取代。然而，相較於傳統的西方富裕國家，新興市場更加熱中於建立數位支付系統，因為透過跨國的數位合作，就可以擺脫對西方金融系統與美元的依賴。

數位金融勢頭正熱

《經濟學人》報導，在智慧手機與網路科技的發展下，新一波的數位浪潮正席捲支付方式。根據統計，數位支付平台2021年的收益高達2.1兆美金，逐漸取代現金。

《富士比》分析，數位支付的好處在於：更快的交易速度、降低被竊盜或遺失的風險，數據更容易蒐集彙整，進行市場分析，以利業者制定行銷策略。

在許多國家主導數位支付市場的領頭羊，並非新創企業或加密貨幣業者，而是政府主導的支付系統或接納新技術的傳統銀行。如在印度與巴西，國家支付平台成為僅次於現金的交易模式；在中國，如支付寶等數位支付系統在逐漸在亞洲擴張，還能進一步降低中國對美元的依賴。

各國影響不一

隨著各國積極備戰數位金融的狀況，也對各國產生不同的影響。首先，許多西方政府也對此提高警覺，如臉書試著推出線上貨幣Libra時，就遭到美國政府駁回，擔憂貨幣穩定性被大型企業干擾。

第二，新興市場積極擁抱數位支付系統，目前富裕國家靠著傳統金融系統維持了一定的穩定性，很難說改就改，所以新興國家相對具有靈活性，建立出更好的數位支付系統。

第三，全新的數位支付系統有助於其他國家減少對西方金融系統與美元的依賴，包括建立多邊支付系統，讓單一國家的數位支付系統也能應用於其他國家，擴大己身的影響力。

成數位監控的工具

但數位支付的興起並非沒有後顧之憂，除了資安疑慮之外，有些政府會透過數位金融對人民進行監控。同時，因為數位金融在提領現金與存款上更加方便，導致更容易出現大量擠兌的狀況。

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