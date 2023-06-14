不只英特爾 安謀也洽談台積電成為IPO策略投資者

路透引述知情人士報導，軟銀旗下事業安謀（Arm）正與至少台積電（2330）和英特爾在內10家大客戶和用戶接洽，邀請他們在安謀首次公開發行股票（IPO）時成為主要投資者（anchor investor）。

消息人士透露，安謀洽談至少十家公司，除英特爾和台積電外，還有Alphabet、蘋果、微軟、三星電子。

消息人士強調，協商還處於初步階段，且要等到8月才會決定。這類投資不會拿到董事會席次或股權。

安謀的晶片設計被全球各大半導體業者廣為採用，包括英特爾、超微、輝達（Nvidia）和高通。目前還不清楚若投資IPO會對安謀生意關係產生什麼影響。

安謀4月向監管機構提交在美國上市的機密申請，希望籌集多達100億美元的資金，將成為今年最大IPO案。

彭博先前也報導，安謀正和英特爾在內的潛在策略投資對象協商，目的在強化IPO上市計畫。