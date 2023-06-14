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日經：台積電在日擴廠碰到一大阻力「土地取得不易」

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日本首相岸田文雄（中）會見半導體製造企業高層主管，台積電董事長劉德音（右三）合影時就站在岸田旁邊。美聯社
日本首相岸田文雄（中）會見半導體製造企業高層主管，台積電董事長劉德音（右三）合影時就站在岸田旁邊。美聯社

台積電（2330）正考慮在日本熊本縣建立第二座工廠，供應商也準備跟隨腳步。但日經新聞報導說，有意將當地打造為晶片業重鎮的決策官員如今面臨一大挑戰：土地。

台積電董事長劉德音上周股東大會表示，從經濟角度來看，熊本將是在日本建立第二座工廠的首選地點。

台積電已在熊本縣菊池市興建第一座晶圓廠，也吸引Sony在內在當地興建影像感測器工廠。台積電若在熊本建立新廠，將進一步擴展半導體業在當地的分量，也可望吸引更多的供應商前來投資。

不過，日經指出，要取得建廠用地並不容易。日本法律限制在都市化管制區、如森林地進行開發，一般也禁止變更原供農作的土地。熊本縣原本即是日本主要的糧食產地，菊池市和周邊地區是主要農產地，很難將這些土地轉移其他用途。

台灣電子設備協會一行4月拜訪菊池市市長江頭實，即提出土地供應的問題。由於菊池市的大部分地區都設有都市化管制區，業者無法在台積電晶圓附近設廠。這些控制區占了菊池市約85%的土地面積。

熊本縣的熊本市估計需要101公頃的工業用地。該市已制定計畫，將在四個地點劃出約20公頃的用地，提供給10家廠商使用，預計到2025財政年度完成土地開發。

市府當局今春也開始向業者徵求開發提案，截止日期為6月。民間企業將負責開發用地到引進廠商的部分，市政府則透過放寬建物限制提供支持。

與菊陽市接壤的小津町計畫在2027財年開始分割一個新的10公頃工業園區，並計畫將其擴展至多達25公頃。

目前還不清楚官方這些努力是否足以滿足需求。劉德音上周表示，尚未為第二座廠掌握足夠的土地。第一座有政府補助的廠區占地21.3公頃，大約相當於四個大型棒球場的面積。

熊本 台積電 日本

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