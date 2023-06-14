油價反彈大漲3% 美計劃補充戰略儲油 金價收跌

國際油價周二（13日）大漲超過3%，從前一交易日的急跌反彈，市場認為中國大陸央行10個月來首次降息將有助於拉抬需求。另外，兩位知情人士透露，美國計劃今年購買約1,200萬桶石油補充戰略儲油；黃金價格在美國消費者物價指數（CPI）數據公布後一度上漲，但很快回落走低，技術面發出不利訊號。

油價大漲逾3%

布蘭特原油8月期貨結算價13日上漲2.45美元，或3.4%，報每桶74.29美元。美國原油期貨CLc1上漲2.30美元，或3.4%，報每桶69.42美元。

原油價格周一下跌約4%，部分因為上周發布令人失望的經濟數據之後，市場對中國大陸經濟感到擔憂。

Price Futures group的分析師Phil Flynn說：「市場從昨天的跌勢中反彈，周一悲觀情緒太過。」

彭博資訊另引述兩位知情人士的說法報導，美國今年購買約1,200萬桶石油，在油價下跌之際開始補充已耗盡的戰略儲油。這個數字包括已經計劃在8月交付的300萬桶，以及拜登政府上周五提出的額外購買300萬桶的計畫。

美國能源部一位發言人表示，將繼續「在市場條件和戰略石油儲備操作限制條件允許的情況下，尋找進一步回購石油的機會」。

金價收黑

現貨黃金價格13日收盤下跌0.72%，至每英兩1,943.74美元，稍早受美國通膨數據推動一度上漲0.7%。

美國黃金期貨結算價報1,958.6美元，下跌0.6%。

美國10年期指標公債殖利率升至3.807%，使非孳息黃金的吸引力下降。

獨立金屬交易員Tai Wong表示：「黃金無法守住CPI數據公布後的漲幅，人們愈發擔心頑固的核心通膨可能會導致周三的聯準會點狀圖偏鷹派，暗示2024年降息的幅度將低於預期。」

美國CPI在5月同比上升4.0%，為兩年多來最小增幅，但仍遠遠高於聯準會的2%目標。

在截至5月的12個月中，核心CPI攀升5.3%，顯示核心物價壓力仍然強勁。

交易人士現認為，聯準會有90%以上的機率放棄連續第11次升息、在周三將指標利率維持在5.00%-5.25%不變。

美元貶值0.4%，接近三周以來最低，為以美元計價的黃金提供了底部支撐。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示：「市場參與者承認，無論如何，我們可能已經接近利率高峰值。」

白銀下跌1.6%，至每英兩23.67美元，白金下跌1.3%，至976.94美元，鈀金上漲0.8%，至1,360.28美元。