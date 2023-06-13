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FT：對中國以外的新興亞洲投資商品需求增強

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
對於地緣政治緊張以及中國大陸經濟成長放緩的疑慮加劇，使得中國以外的新興亞洲市場逐漸受到國際機構投資人的青睞。圖為南韓釜山港 。 路透
對於地緣政治緊張以及中國大陸經濟成長放緩的疑慮加劇，使得中國以外的新興亞洲市場逐漸受到國際機構投資人的青睞。圖為南韓釜山港 。 路透

隨著投資人擔心地緣政治緊張加劇以及中國大陸經濟成長放緩，全球基金管理業者正在爭相滿足客戶對大陸以外亞洲投資商品的需求。最新數據顯示，光是5月外國機構投資人就淨買入224億美元中國除外的新興亞洲股票與債券，創12年來單月新高。

英國金融時報（FT）報導，基金管理業者說，對「中國以外」投資商品的需求，包括「亞洲盟友」基金在內，這些基金將投資對美國友好、且明確隔絕與北京相關地緣政治風險的市場。

資產管理業者指出，這項投資策略的廣泛採用，將象徵著亞太市場自約30年前「日本除外亞洲」投資組合問世以來的最大結構性轉變。業者說，美中緊張局勢惡化以及亞洲其他經濟體的反彈，剌激了這種投資需求。

從MSCI新興市場亞洲指數的表現可以明顯看出這種差異。該指數今年的淨報酬率僅為1.3%，而MSCI新興市場亞洲（中國除外）指數的報酬率為8.6%。該地區表現最好的是南韓和台灣市場，分別上漲約20%和30%。

J O Hambro資本管理公司的資深基金經理人利斯（Christopher Lees）表示，「這將明顯呼應我們30年前對待日本的方法」， 當時，泡沫破滅後的日本市場規模和波動性，嚴重影響了亞洲投資組合，因而對日本除外的亞洲商品需求上升。

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