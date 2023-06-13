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美FTC急出招 請求法院阻止微軟完成收購動視暴雪

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國聯邦貿易委員會（FTC）12日請求法院暫時阻止微軟收購遊戲開發商動視暴雪。路透
美國聯邦貿易委員會（FTC）12日請求法院暫時阻止微軟收購遊戲開發商動視暴雪。路透

美國聯邦貿易委員會（FTC）周一（12日）請求法院暫時阻止微軟收購遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard），尋求在政府阻撓這樁690億美元交易案的案子獲審理之前，先阻止雙方完成交易案。

FTC是美國的反托辣斯監管當局，去年透過內部法庭程序提起訴訟要阻止這樁交易，程序預定8月展開。然而FTC在周一向加州聯邦法院另外提出要求，希望在FTC的裁定出爐前，避免微軟完成收購動視暴雪。如果在交易案完成後才要挑戰一項交易，難度更高。

FTC表示，微軟和動視暴雪已暗示交易可能最快於周五完成，當局請求聯邦法官在美東時間6月15日晚間11時59分之前阻止任何最終協議的達成。

FTC表示，這項交易是微軟本身以及電玩遊戲產業史上最大一宗交易，將使得微軟有「能力和更多動機保留動視暴雪的內容或加以降級，藉此大幅削弱競爭」。

FTC表示，如果法官不採取行動，合併後的公司「可能會修改動視的運營和業務計畫」，而且可能讓微軟取得敏感的商業資訊。

負責執行反壟斷法的FTC已在去年12月初要求內部行政法官以反壟斷為由阻止這項交易，認為微軟的Xbox將因此獨占動視遊戲的使用權，使得任天堂的遊戲機和Sony的PlayStation被冷落。

微軟以690億美元收購動視暴雪的計畫在5月獲得歐盟的批准，但英國競爭管理機構在4月封殺這項收購案。

微軟股價周一收盤上漲1.5%，動視下跌0.8%。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）在聲明中表示：「我們樂見有機會在聯邦法院陳述我們的案件。」動視暴雪未提出評論。

微軟曾表示，這樁收購案將嘉惠玩家與遊戲公司，而且提出與FTC簽訂具法律約束力的「協議裁決」（Consent Decree），會把「決勝時刻」（Call of Duty）等遊戲提供給Sony等競爭同業十年。當微軟在2022年1月宣布這樁交易時，該公司表示預期會在今年6月止的2023年度完成交易。

FTC一位發言人說：「由於這樣的因素以及關於微軟與動事暴雪考慮趕快完成交易，我們提出占時限制令的請求，避免它們在審查仍在進行之際完成交易。」

動視暴雪 美國 任天堂

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