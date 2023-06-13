英特爾傳洽談成為安謀IPO策略投資者 意在強化晶圓代工

彭博引述知情人士報導，軟銀旗下英國晶片設計公司安謀（Arm）正和英特爾（Intel）在內的潛在策略投資對象協商，目的在強化今年首次公開發行股票的上市計畫。

知情人士向彭博透露，安謀和其他公司就參與IPO進行協商。知情人士強調，協商尚處於初步，在上市前仍可能談不攏。此外，尚不清楚對安謀投資有多少，架構也不明朗。

彭博先前已報導，安謀計劃在紐約上市，希望籌集多達100億美元的資金。

IPO引進錨定投資者（anchor investor），有助提升市場對IPO股的興趣和動能。如果協商成功，英特爾將列名於安謀的IPO公開說明書。

近年來舉辦半導體相關的IPO中，錨定投資者往往會買進價值1億到2億美元的股票。General Atlantic去年便投資約1億美元支持英特爾旗下Mobileye Global的IPO，而高通公司（Qualcomm）則支持格芯（GlobalFoundries）在2021年的上市。

英特爾正積極重返半導體業巔峰，發展晶圓製造成為主要關鍵。如果執行長基辛格想要在晶圓代工和台積電（2330）競爭，就必須生產廣泛採用安謀技術的晶片。

英特爾和安謀已宣布聯手進行技術合作。安謀的設計和產業標準指令被廣泛應用，像博通的網絡晶片到蘋果iPhone和Mac的處理器，以及高通廣泛用於手機的晶片都採用安謀架構。

彭博指出，基辛格會想透過對安謀投資，來展現他對安謀的承諾和開放態度。英特爾超過50年的歷史中，幾乎完全只生產自己的設計，所生產的微處理器和安謀的技術形成直接競爭。