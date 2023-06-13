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彭博：美CPI增幅料將低於預期 強化Fed暫停升息

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
經濟學家預期美國通膨將減緩。 美聯社
經濟學家預期美國通膨將減緩。 美聯社

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）預測，將於今（13）日公布的美國最新消費者物價指數（CPI），整體CPI與核心CPI的增幅均會低於市場原本共識，這使得美國聯準會（Fed）本周的利率會議更有暫停升息的依據。

彭博美國經濟首席經濟學家Anna Wong周一（12日）在分析報告中指出，5月能源價格下跌抵銷其他類別的物價上揚，整體CPI因而大致持平。剔除食物與能源項目，物價大約上漲0.3%，較4月的0.4%增速減緩。她說，以這樣的月增幅度，將使得整體與核心CPI的年增率溫和，足夠讓Fed今、明兩天開會後，決定不連續第11次升息。

Wong表示，最新的CPI數據呈現CPI年增率快速減緩，可為Fed鴿派官員、想要Fed結束升息循環的經濟分析師，提供論述素材。

彭博這份最新分析報告預測，美國5月整體CPI年增率將由先前的4.9%降至4.0%，核心CPI增幅會由5.5%降至5.2%。

現在金融機構經濟分析師愈來愈同意美國接下來的通膨可望轉為溫和上揚。高盛集團經濟學家周一的報告中也提到，未來數月由於二手車開始跌價、房租通膨減緩，他們預期核心CPI將往下走。Spencer Hill和Manuel Abecasis在報告中寫道：「2023年下半年，我們預測核心CPI月增率將降低到0.25%至0.30%，核心CPI年增率在2023年12月時為4.2%，2024年12月時為2.8%。」

CPI 美國

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