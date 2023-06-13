美元小漲 英鎊、瑞郎雙雙走弱 美國通膨公布前市場觀望

美元周一收復上盤部分失地，投資人周二美國通膨數據和聯準會（Fed）周三決策前保持謹慎。英鎊和瑞郎表現遜色，歐元兌美元持穩，歐洲央行周四料將升息。

美元指數紐約盤尾上漲0.1%，報103.654，上周下跌近0.5%，創4月中以來最大單周跌幅。

Monex USA外匯交易員Helen Given說：「儘管Fed有可能在本月‘跳過’升息，但如果他們選擇升息，似乎沒有人願意站在市場的對立面，這使得大多數主要市場的波動性都很低。」她說：「周三若升息可能對美元非常有利，這將違背當前的市場預期。」

相對地，接受路透訪查的大多數經濟學家預計，通膨仍然僵固之際，歐洲央行本周將把關鍵利率提高25個基點，並在7月再次升息，然後到今年底都按兵不動。

歐元持平於1.0753美元，上周上漲0.4%，為大約一個月以來的首次周線漲幅。

日圓兌美元貶值0.2%，至139.61日圓，日本央行也將召開政策會議。消息人士告訴路透，日本央行本周料將維持超寬鬆貨幣政策和對經濟溫和復甦的預測，因強勁的企業和家庭支出緩和了海外需求放緩帶來的打擊。

英鎊兌美元貶值0.6%，報1.2503美元。 美元兌瑞郎上漲0.7%至0.9096，連續二日走高。

策略師認為，比起歐元，瑞郎是做空美元的理想工具；巴克萊建議做空美元兌瑞郎，目標位在0.8700。

野村策略師Jordan Rochester表示，市場定價對應的英國央行升息幅度過高，英國通膨應會開始降溫，下周發布的5月通膨報告可能較為緩和。