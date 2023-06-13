美股漲到14個月高點 市場完全消化Fed本周暫停升息

美國股市周一連續三天上，漲標普500指數和那斯達克綜合指數漲到2022年4月以來最高收盤水準，投資人預料聯準會（Fed）本周暫停升息。蘋果、甲骨文都創新高。

受大型股亞馬遜、蘋果和特斯拉上漲提振，標普500指數上漲0.9%，至4338.93點；道瓊工業指數上漲189.55點，漲幅0.6%，而科技股集中的那斯達克綜合指數上漲1.5%。標普500指數從2022年10月觸及的低點反彈了21%。

CappThesis的創辦人兼總裁Frank Cappelleri 說：「標普500指數本周試圖實現連續五周上漲，這是自2021年10月-11月來從未見過的情況，」 他提醒，上次通膨數據和Fed 決策在同一周發布的時候，標普500指數下跌3.4%。

電動車製造商特斯拉上漲2.2%，目前已連續12個交易日上漲，創史上最長連漲紀錄。

蘋果和微軟均上漲約1.6%，這兩家科技公司今年迄今的漲幅分別達到41%和38%。蘋果收在183.79美元，刷新上次在2022年1月創下的收盤，收盤市值約2.9兆美元，直逼3兆美元。

在標普500指數的11大類股中，有八個收高，其中資訊科技領漲，漲幅為2.1%，非必需消費品股緊隨其後，漲幅為1.7%。

美國勞工部周二公布的消費者物價指數（CPI）預料將顯示，5月通膨略有降溫，核心物價可能保持僵固。周二也是Fed為期兩天的會議的第一天。

根據芝加哥商品交易所FedWatch工具，交易員認為Fed周三將指標利率目標區間維持在5%-5.25%的可能性為76%，7月升息的可能性為71%。

Navellier＆Associates投資長Louis Navellier說：「如果周二公布的CPI數據偏低，那麼將增強對Fed周三暫停升息的預期，本周股市應該會進一步上漲，儘管市場普遍認為Fed可能在7月升息，除非通膨趨勢繼續下行。」

Certuity聯席投資長 Dylan Kremer表示：「Fed仍可能繼續根據數據做決定。因此，我們不一定認為未來沒有升息的可能性，但短期內，我們認為利率保持穩定。」

高盛周五將指標標普500指數年底目標位從4,000點上調至4,500點，理由是市場上漲範圍擴大。

CBOE市場波動率指數小幅升至約14.8，為上周二以來最高。

甲骨文在盤後公布財報後上漲3.5%，盤中一度上漲7%，創下歷史新高，摩根大通上調其目標價。

交易所營運那斯達克急挫近12%，該公司表示將以105億美元收購軟體公司Adenza，分析師稱這是昂貴的押注。

Biogen上漲1.5%，美國食品藥物管理局(FDA)顧問小組一致支持該公司的阿茲海默症藥物Leqembi。

博通（Broadcom）大漲6.3%，此前路透報導稱，該公司以610億美元收購雲端公司VMware的交易將獲得歐盟反壟斷機構有條件的批准。費城半導體指數也受激勵大漲3.3%，費半2023年迄今已反彈超過44%。

Carvana攀升11%，延續上周預估第2季利潤有所改善後

的強勁表現。郵輪營運商嘉年華(Carnival)上漲12%，摩根大通(JPMorgan)分析師將該股的評級從中性上調至增持。幾家航空公司的股票也強勁走高。