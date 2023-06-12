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高盛發布這份報告 拖累鐵礦砂期貨嚇跌近5％

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
高盛集團警告說，房市疲軟可能拖垮中國大陸多年來的經濟成長，預測大陸房市將呈現呈現L型復甦。國際鐵礦砂期貨12日盤中應聲大跌近5%，收盤跌幅收斂至3.3%，為連漲九日後首度下跌。路透
高盛集團警告說，房市疲軟可能拖垮中國大陸多年來的經濟成長，預測大陸房市將呈現呈現L型復甦。國際鐵礦砂期貨12日盤中應聲大跌近5%，收盤跌幅收斂至3.3%，為連漲九日後首度下跌。路透

高盛集團警告說，房市疲軟可能拖垮中國大陸多年來的經濟成長，預測大陸房市將呈現L型復甦。國際鐵礦砂期貨12日盤中應聲大跌近5%，收盤跌幅收斂至3.3%，為連漲九日後首度下跌。

彭博資訊報導，高盛發布報告說，中國大陸房市存在持續性的問題，主要與二、三線城市和民間建商融資有關。高盛警告說，若不盡快解決這些問題，大陸房市可能呈現L型復甦。

在新加坡交易的鐵礦砂期貨12日盤中重挫4.9%，報每公噸107.5美元，收盤跌幅縮小至接近3%，報每公噸109.25美元。大連鐵礦砂期貨收跌3.3%；上海期貨交易所的鋼筋和熱軋鋼捲期貨各下挫逾1.5%。

中國大陸政府之前擴大採取行動，以提振停滯的復甦，並有望推出更聚焦的政策改善房市現況。這些消息帶動鐵礦砂期貨一連八日上揚。

但高盛預估，中國大陸政府將不會推出針對房市的刺激措施，並暗示北京可能尋求降低經濟和財政對不動產市場的依賴。China Industrial期貨公司分析師魏殷（音譯）說：「我們注意到，部分做多鐵礦砂的投資人正陸續退出市場，因投資人對這類大漲行情審慎以對。下半年的鐵礦砂市場將面臨供應稍微過剩，大陸港口的庫存預料增加。」

花旗集團上周表示，由於大陸房市缺乏強力復甦，鋼鐵需求不太可能大幅好轉。花旗將鐵礦砂第3季的預測價格下修至每公噸100美元、第4季進一步調降至每公噸90美元。

研究機構MySteel在報告中說，中國大陸6月初的每日粗鋼產量預估降至294萬公噸，將比5月底稍微減少0.5%，並較去年同期防疫封空期間的產量下滑1.6%。

投資人 高盛

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