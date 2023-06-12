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機搆：Q1前十大晶圓代工廠商營收全部下跌 三星跌幅最大

集微網／ 集微網

集微網消息，市調機搆TrendForce在最新報告中指出，受終端需求持續疲弱以及淡季效應加乘影響，2023年第一季度全球前十大晶圓代工廠商營收季跌幅達18.6%，約273億美元。榜單上全部廠商營收均下跌，三星跌幅最大，達36.1%。

從廠商排名來看，台積電167.4億美元的營收排名第一，季減16.2%，該季度台積電7/6nm及5/4nm產能利用率明顯下跌；三星排名第二，八英寸與十二英寸產能利用率均下滑，營收為34.5億美元，季減36.1%，是第一季度跌幅最高的廠商；格芯由於美國本土車用、國防、工控與政府等相關訂單支持，超過聯電排名第三，營收18.4億美元，季減12.4%。

中國大陸廠商方面，中芯國際第一季營收季減9.8%，約14.6億美元，排名第五，其中八英寸營收季減近三成，十二英寸營收則因產品組合較多元，及中國大陸內需支撐，營收微幅季增1~2%；華虹集團排名第六，第一季度營收約8.5億美元，季減4.2%。

對於排名前十的廠商變動，TrendForce指出，本次排名最大變動為格芯超越聯電拿下第三名，以及高塔半導體超越力積電及世界先進，本季登上第七名。

另外，TrendForce預期，第二季度度前十大晶圓代工廠商產值將持續下跌，季跌幅會較第一季度收歛。

台積電 半導體

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