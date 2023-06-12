機搆：Q1前十大晶圓代工廠商營收全部下跌 三星跌幅最大

億萬富豪莫里斯（Ken Moelis）已把他在紐約知名地標廣場酒店（Plaza Hotel）的一處寓所，賣給同業。這間寓所擁有大理石打造成的浴室、12英尺高的天花板，以及曼哈頓中央公園一覽無遺的景致，價格比1,500萬美元的掛牌價低了近30%。

2023-06-12 19:03