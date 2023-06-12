越南北部缺電改善 工廠增產

越南北部嚴重缺電的情況好轉，先前被迫縮減產能的製造商，現在得以延長工廠的作業時間。

彭博資訊報導，越南北部有數千家工廠，鴻海和三星電子也在此區設有生產據點。煤炭供給不足、老舊的火力發電廠故障，熱浪又使得水力發電廠的供電大減，上月越南開始全國大停電，位於北越的北江省等是這波電荒的重災區。

上周北江省工業區的工廠被要求晚上5點到隔日早上7點45分間，需減少生產。如今工業區管理委員會主席表示，製造商每天能從午夜持續作業到下午5點。北江省工業區在白天可優先用電，晚上則先提供民生用電，工廠產線再過幾周應該能恢復正常運作。

數家火力發電廠於周末完成修繕工程，降雨也使水庫水位略微回升，這些因素都改善了北越供電。