外媒：三星在美建廠 想成為美國工業繁榮基石

集微網消息，據CNBC報道，三星正在德克薩斯州泰勒市建造一座價值170億美元的晶片製造廠。三星美國晶片業務負責人韓鍾熙表示，「三星真的想成為美國工業的基石」。

從Galaxy手機和智能電視到洗衣機和冰箱，三星公司表示，近四分之三的美國家庭都可以找到三星產品。

但三星不僅僅只生產小工具和電器，它還是第二大晶片製造商。

三十多年來，三星一直是存儲晶片領域的領導者。但存儲晶片市場動盪，在過去的一年裡，內存晶片的價格大幅下跌，預計本季度還會再下跌23%。2023年4月，三星公佈了慘淡的第一季度收益，利潤跌至2009年以來的最低水平。

三星對此的應對舉措是削減存儲晶片的產量。三星的競爭對手美光最近表示，預計將裁員15%。

三星在半導體市場的另一個方面找到了增長點，它加倍投入代工業務，為高通、特斯拉、英特爾和索尼等大客戶以及數千家較小的公司製造定製晶片。

三星正在德克薩斯州泰勒市建造一座價值170億美元的晶片製造廠，並承諾明年將於該廠在美國首次生產先進晶片。今年2月，三星等公司開始申請從527億美元的《晶片和科學法案》得到補貼。2022年出台的晶片法案旨在將晶片製造業引入美國，因為美國此前30年的市場份額都輸給了亞洲。

三星還在增加在韓國的產能，斥資2280億美元建設一個由五家新晶圓廠組成的大型集群，計劃於2042年投產。

「我們不滿足成為第二」

三星是全球僅有的三家製造最先進晶片的公司之一，排名第二，僅次於台積電，領先於英特爾。

現在，三星專注於趕上台積電。

三星晶圓廠工程公司副總裁Jon Taylor表示，「作為一家企業，三星從不滿足於排名第二。」

三星在10月份宣佈了一項雄心勃勃的新藍圖，追求將領先製造能力提高兩倍的目標，到2025年製造行業領先的2奈米晶片，到2027年將其技術升級至1.4奈米。

作為在公司工作了34年的資深人士，三星美國晶片業務負責人韓鍾熙表示「三星真的想成為美國工業的基石。」

三星成立於85年前，當時創始人李秉喆創建了一家貿易公司，向韓國出口水果、蔬菜和魚類。

「他的願景是使三星永恒、強大、有力量，」韓鍾熙說，「所以，他選擇了三星這個名字，字面意思是三顆星。」

為了在兩次大戰中倖存下來，三星將業務多元化，涉足紡織和零售等行業。三星電子成立於1969年，第一台三星電視於1972年問世，兩年後，三星收購了韓泰半導體，建立了今天的垂直整合消費電子巨頭。

三星於1978年在新澤西州開設了第一家美國辦事處。到1983年，三星生產64KB的動態隨機存取存儲器（DRAM）晶片。

1987年，李健熙在父親去世後接任，一年後，三星推出了第一部手機。現在三星是世界上最大的智能手機供應商，能與蘋果正面交鋒。

就在製造出第一款存儲晶片十年後，三星推出了容量是其1000倍的版本。1992年，它憑借世界上第一個64MB DRAM晶片贏得了國際贊譽，使該公司在內存領域遙遙領先，並一直保持到今天。

2020年出版的《三星崛起》（Samsung Rising）一書的作者傑弗裡·凱恩（Geoffrey Cain）說：「它在韓國無處不在，以至於他們稱自己的國家為三星共和國。」

三星在美國德克薩斯州奧斯汀的晶圓廠於1996年破土動工，開始在美國生產晶片。2007年，它在德克薩斯州開設了第二家工廠。如今，三星在奧斯汀的業務完全用於代工。

三星的擴張帶來了一些法律問題。

2018年，該公司終於結束了與蘋果長達七年的關於三星是否抄襲iPhone的法律戰。法律條款沒有披露。

「蘋果得到了三星的付款，所以從技術上講，蘋果贏了，」凱恩說，「但是當你把所有的法律費用、所有的爭鬥、所有這些年加在一起時，對雙方來說，誰都沒贏。」

挑戰並不僅限於法庭。

在韓國，群衆對掌舵三星創始家族第三代的李在鎔爆發了抗議活動。他因受賄入獄服刑，8月份被赦免，10月份成為執行主蓆。

在疫情期間，由於需求達到頂峰和供應鏈中斷，三星受到全球晶片短缺的在疫情期間，隨著需求見頂和供應鏈中斷，三星受到了全球晶片短缺的傷害。

「真的很痛苦，」韓鍾熙說，「當你看到你的客戶要求更多的晶片，但你沒有辦法提供，這是如此痛苦。」

韓鍾熙表示，三星的內部數據分析顯示，「市場可能會在今年年底反彈。」

地緣政治拉鋸戰

投資者已經回來了。隨著全球科技行業更廣泛的下跌，三星股票去年下跌了近30%，不過卻在今年上漲了28%，並於6月5日在韓國證券交易所創下52周新高。摩根士丹利最近將其列為首選。

部分漲勢可能反映中美地緣政治晶片戰的最新篇章。

今年5月，中國禁止了美國內存製造商美光的產品，這導致三星股價飆升。美國還給予三星一年的豁免，允許其在中國運營兩家晶片晶圓廠，儘管10月份的新規定禁止許多晶片公司向中國出口最先進的技術。

三星表示，由於美國的需求，它正在奧斯汀東北部的德克薩斯州泰勒增加產能。

三星的Jon Taylor說：「讓三星在泰勒增加產能只會提高他們在美國國內採購晶片的能力，而不必進入世界上他們可能會感到不舒服的地區。」

在過去的三十年裡，美國在全球晶片生產中的份額從37%暴跌至僅12%。這在很大程度上是因為亞洲的勞動力更便宜，供應鏈更容易進入，政府的激勵措施也大得多。據估計，在美國建造和運營一家新工廠的成本至少比亞洲高出20%。

Taylor說：「晶片法案幫助我們克服了從亞洲獲得的建築成本與從美國獲得的建築成本的差異。這肯定是有區別。」

如果供應鏈中的更多公司在美國國內擴張，美國的晶片製造也將變得更便宜。英特爾正在亞利桑那州、俄亥俄州和歐洲建造新的大型晶圓廠。台積電斥400億美元在亞利桑那州新建晶片廠。

在三星泰勒工廠170億美元的總價中，有110億美元用於機器和設備。該投資包括應用材料公司製造的晶片製造機，應用材料最近宣佈在矽谷投資40億美元建立半導體工廠，這是該地區幾十年來最大的一次投資。

水電問題

三星在德克薩斯州的擴張，使環境問題日益嚴重。

三星將帶給泰勒的價格最高的設備可能是ASML製造的價值2億美元的EUV光刻機。它們是世界上唯一能夠以足夠的精度蝕刻最先進晶片的設備。

每台EUV機器的額定耗電量約為1兆瓦，比上一代多10%。一項研究發現，三星在2020年使用了韓國全部太陽能和風能發電能力的20%以上。

「從某種意義上說，電力是半導體工廠的命脈，」SemiAnalysis 的帕特爾說：「已經發生了多起斷電事件，企業不得不停止數月的生產。」

德克薩斯州的能源網路在很大程度上與鄰州隔絕，限制了其跨州借貸能力。2021年，該電網在一場極端的鼕季風暴中出現故障，導致數百萬得州人斷電，並導致至少57人死亡。

「我已經簽署了12項法律，使電網更可靠、更有彈性、更安全，」德克薩斯州共和黨州長格雷格·艾伯特（Greg Abbott）在4月份告訴CNBC，「因此，我們可以肯定地向任何搬到這裡的企業保證，他們將獲得所需的電力，而且成本也很低。」

水是晶片廠的另一個主要需求。2021年，三星使用了大約380億加侖的水來製造晶片。德克薩斯州大約80%的地區仍然遭受乾旱。

艾伯特說：「我們有德州水務委員會正在研究這個問題，我們正在本屆會議上研究立法，以確保隨著德州人口的增長，我們不僅能夠滿足企業的用水需求，也能夠滿足我們不斷增長的人口的用水需求。」

三星表示，它在奧斯汀的目標的目標是在2023年重復使用超過10億加侖的水。在新的泰勒工廠，它的目標是回收超過75%的用水。

最近，所有技術炒作都圍繞人工智能模型為OpenAI的ChatGPT等服務提供支持。這些應用程序需要更強大的處理器，這些處理器目前主要由輝達製造。

「世界上有越來越多的人可以製造存儲晶片，」凱恩說，「要保持領先地位，必須採用更新的邏輯技術。」

凱恩表示，他認為三星「將更深入地涉足邏輯晶片領域。這就是人工智能晶片，半導體技術的未來應用。」

當被問及下一步計劃時，三星的Jon Taylor說，該公司最終計劃在德克薩斯州1200英畝的工廠增加更多的晶片生產能力。

「我們目前只在那裡擁有了一個晶圓廠，」他說，「但還有足夠的空間容納更多。」