快訊

當街槍殺鹹粥店闆娘後逃亡 凶嫌晚間遭收押不禁見

高盛上季商用不動產貸款遭拖欠金額暴增 與馬斯克有關

江蕙封麥8年解印！被張清芳設計淚崩虧「我嫁過妳沒嫁」

美股標普500指數牛氣旺！美銀、高盛看好能續漲

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
標普500指數已邁入牛市，高盛、美銀均看好能續漲。路透
標普500指數已邁入牛市，高盛、美銀均看好能續漲。路透

在美股標普500指數上周邁入牛市後，美國銀行（BofA）策略師看好行情有望繼續上攻，高盛也大幅調高標普500指數的年底目標價，從4,000點上調至4,500點

美銀策略師蘇巴拉曼妮恩指出，「熊市正式告終」，1950年代以來的數據顯示，標普500指數在跨越上漲20%的牛市門檻後，有92%的機率會在後續12個月內上漲。

儘管一些分析師警告，在聯準會（Fed）本周公布利率決策前，漲勢可能停滯。但蘇巴拉曼妮恩認為，今年來激勵多頭信心的人工智慧（AI）等題材，可望支撐牛市。他認為，零利率政策落幕、實質利率轉正，及企業削減成本以提高利潤，都是美股有望續漲的理由。

高盛也上調標普500指數年底的目標價至4,500點，原因包括今年來僅由幾檔大型科技股所帶動的漲勢，可望擴及至其他類股。

高盛首席美國股票策略師柯斯汀說，高盛對標普500指數成分企業今年每股盈餘（EPS）的預估，維持在224美元不變，並假定美國經濟將會軟著陸，經濟團隊預測未來12個月陷入衰退的機率僅25%。

他說，標普500指數的本益比為19倍，「高於我們的預期，以少數大型股為首」，在「通膨放緩、成長健權、及市場集中度提高等因素，可能維持住目前的本益比。他也認為，經濟成長意外下降，通膨居高不下導致Fed轉向鷹派政策，可能不利美股。

高盛 標普 美股

延伸閱讀

高盛上季商用不動產貸款遭拖欠金額暴增 與馬斯克有關

美股好牛 本周聚焦Fed決策

去年失靈後 「逢低買進」今年又成美股常勝策略

標普500指數挑戰4,300點？前路有四大障礙

相關新聞

「將是歷史性的一天」…瑞信執行長備忘錄顯示 瑞銀交易將於明天完成

根據彭博資訊看到的備忘錄，瑞士信貸集團（Credit Suisse）執行長柯納（Ulrich Koerner）已對員工表...

美股標普500指數牛氣旺！美銀、高盛看好能續漲

在美股標普500指數上周邁入牛市後，美國銀行（BofA）策略師看好行情有望繼續上攻，高盛也大幅調高標普500指數的年底目...

各界預期14日「暫停升息」機率高 Fed會前內部看法仍分歧

各界普遍預期美國聯邦準備理事會（Fed）將在14日暫停升息，好讓決策者有更多時間評估既有升息和近期銀行業壓力對經濟的影響

三星年底推自家AI服務 降低外部服務資安風險

為因應員工使用人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT導致資料外洩的疑慮日增，南韓三星電子計劃今年推出自家AI服務，因應...

高盛上季商用不動產貸款遭拖欠金額暴增 與馬斯克有關

英國金融時報（FT）報導，高盛公司第1季商用不動產貸款遭拖欠金額較去年同期攀升至8.4億美元，年增612%，部分原因與推...

氣候變遷帶來乾旱缺水 泰國產業界憂衝擊出口

氣候變遷帶來乾旱和洪水，對泰國經濟和產業造成影響，產業界憂心因為乾旱而起的缺水會嚴重衝擊農業和製造業，進而影響出口，可能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦