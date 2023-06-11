學者估本次利率不動

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

美國聯準會Fed）預定13、14日召開利率會議，決策結果將在台灣時間15日（周四）清晨出爐。多數經濟學家預期Fed持續15個月的升息周期將在本周按下暫停鍵，此後維持政策不變直至12月底。不過，7月是否可能恢復升息，目前市場看法不一。

接受彭博資訊訪調的經濟學家預測，Fed本周將把基準利率維持在5%-5.25%不變，不過，在7月會議上，預料Fed官員們將針對是否恢復升息有一番激烈爭論。

Fed主席鮑爾上月曾提到暫停緊縮政策，表明他傾向於先評估先前升息行動的滯後影響，以及近期銀行倒閉對信貸供應的影響。

經濟學家預期，Fed在6月會後公布決策官員利率預測落點的點狀圖將顯示，政策利率在2023年底達到5.1%，這符合經濟學家當前預期和3月公布的點狀圖。不過，市場預測7月將升息1碼，12月可能降息1碼。

這項對46位經濟學家的調查是在6月2至7日進行。

Fed 升息 美國聯準會

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