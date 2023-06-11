美股好牛 本周聚焦Fed決策

美股標普500指數上周五（9日）進一步邁入多頭市場（牛市），且連續四周收高。在投資人押注聯準會（Fed）本周將按兵不動且即將結束升息的心態下，科技股連漲七周。不過從漲勢收斂來看，投資人在Fed決策前心存觀望。

美股三大指數9日微漲作收，標普500指數小漲0.1%，一周上漲0.4%；那斯達克綜合指數攀升0.2%，周線小漲0.1%，已連漲七周；道瓊工業指數小漲0.1%，周線上漲0.3%。

台積電ADR上周五在5月營收躍升19.4%激勵下大漲2.9%，帶動費城半導體指數上漲0.3%，一周下來各上漲3.9%和0.7%。

科技股上漲帶動下，標普500指數已從去年10月低點上漲逾20%，達到牛市門檻。有恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）降至13，是三年前爆發疫情以來最低水準，可見美股走勢更加穩健。

Yardeni Research首席投資策略師雅德尼說：「市場正處於牛市的觀點變得更有說服力且難以辯駁。」

不過，有分析師警告，在Fed和歐洲央行本周公布利率決策前，漲勢可能止步。澳洲、加拿大央行近期意外升息，引發市場猜測升息周期頂點可能還會更高且維持更久。同時，美國上周四公布的失業救濟申請高於預期，顯示勞動市場可能正在降溫，仍支持Fed本周暫停升息的市場共識。

一個可喜的進展是，美股本月漲勢顯然有從少數大型成長股和科技股擴大到小型股、能源股、工業股之勢。代表小型股的羅素2000指數本月上漲6.6%。

普徠仕多元資產部門策略師莫瑞說：「我們看到美國經濟對諸多不利因素更有韌性，有理由相信比預期更強勁的市場信心正取代今年初的悲觀心態。」

但也有市場觀察人士解讀，現在對經濟持樂觀態度為時過早。