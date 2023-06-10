美股牛步化跨入牛市 目光集中下周Fed動向和CPI

標普500指數周五進一步邁入牛市，且連續四周收高。投資人押注聯準會（Fed）下周將按兵不動且即將結束升息的心態下，科技股連漲七周。不過從漲勢收斂來看，投資人在Fed決策前心存觀望。

美股三大指數周五微漲作收，標普500指數小漲0.1%，本周上漲0.4%。那斯達克綜合指數周五攀升0.2%，本周小漲0.1%，已連漲七周，而道瓊工業指數周五小漲0.1%，本周上漲0.3%。

台積電ADR周五在5月營收躍升19.4%激勵下大漲2.9%，率費城半導體指數上漲0.3%，一周下來各上漲3.9%和0.7%。

科技股上漲帶動下，標普500指數已從去年10月低點上漲了20%以上，達到牛市門檻。有恐慌指數之稱的波動率指數（Vix）降至13，是三年前爆發疫情以來最低水準，可見美股走勢更加穩健。

Yardeni Research首席投資策略師亞德尼（Ed Yardeni）說：「市場正處於牛市的觀點變得更有說服力且難以辯駁。」

不過，已有分析師警告，在Fed和歐洲央行下周公布利率決定前，漲勢可能止步。本周有澳洲、加拿大央行意外升息，引發市場猜測升息周期頂點可能還會更高且維持更久。同時，周四公布的失業救濟申請高於預期，表明勞動市場可能正在降溫，仍支持Fed下周暫停升息的市場共識。

一個可喜的進展是，美股本月漲勢顯然有從少數大型成長股和科技股擴大到小型股、能源股、工業股之勢。代表小型股的羅素2000指數本月上漲6.6%。

普徠仕（T. Rowe Price）多元資產部門策略師莫瑞（Tim Murray）說：「我們看到美國經濟對諸多不利因素更有韌性，有理由相信比預期更強勁的市場信心正取代今年初的悲觀心態。」

但也有市場觀察人士解讀，現在對經濟持樂觀態度為時過早。凱投宏觀（Capital Economics）分析師周四論到，小型股反彈可能過早，他們預料未來幾個月經濟成長將放緩。

投資人關注下周二公布的美國5月消費者物價指數，以確認Fed升息是否持續遏制通膨且不會嚴重損害經濟成長。Fed預料在周三結束的決策會議將保持利率不變，但市場也關注接下來繼續升息的意願。