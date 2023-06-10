快訊

林志玲宣告「不回演藝圈」 背後原因曝光

「妳穿得太over不能怪老師」北市傳國小師性騷多名校友 驚動教育部

三地門規模5.3地震 氣象局：潮州斷層相關性高 還有規模4餘震

SK集團會長倡導通過世博會加強韓日合作

集微網／ 集微網

集微網消息，據Business Korea報導，SK集團和大韓商工會議所（KCCI）會長崔泰源透露了韓日商界的相互合作，表示「我們將把2030年釜山世博會（Busan Expo）與2025年日本大阪-關西世博會作為單一解決方案平台。」

6月9日，在釜山Signiel酒店，KCCI和日本商工會議所 (JCCI) 聯合擧辦的第12屆KCCI-JCCI會長會議上，崔會長表示，「釜山世博會是解決全球挑戰的努力的一部分」。

崔會長在開幕詞中強調，「最近的韓日關系正面臨一個重要時期，由於連續首腦會議，穿梭外交時隔12年，現在又要開始積極行動，以加強兩國之間的關係。兩國並在這些發展的基礎上促進經濟合作。」

JCCI主席Ken Kobayashi表示，「我很高興兩國關係正在改善」，「我希望在各個領域進行交流，例如韓日友好城市之間的區域交流、旅遊，以2025年大阪關西世博會和2030年釜山世博會為契機，激活文化和教育。」

KCCI和JCCI發表了相互合作的聯合聲明。聯合聲明稱，「KCCI將積極參與2025年大阪-關西世博會，JCCI將積極配合爭取2030年釜山世博會的成功申辦。」

世博 大阪 日本

延伸閱讀

超噁心！客人吃剩小菜「再利用」 加料又端上桌 南韓釜山8餐館遭罰

拜訪東京妖貓旅館！《地縛少年花子君》期間限定咖啡廳　大阪7月登場

海雲台必訪！ 韓國「釜山二日遊」讓你盡情享受海灘、美食和文化的城市

竹縣關西空氣好甜？竟是化工廠毒氣外洩 環保局開罰

相關新聞

金融時報：微軟正將頂尖AI研究人員從中國撤離

英國「金融時報」引述4位知情人士指出，因美中政治緊張局勢加劇，微軟正在將一些頂尖的人工智能（AI）研究人員從中國調到加拿...

SK集團會長倡導通過世博會加強韓日合作

集微網消息，據Business Korea報導，SK集團和大韓商工會議所（KCCI）會長崔泰源透露了韓日商界的相互合作，表示「我們將把2030年釜山世博會（Busan Expo）與2025年日本大阪-關西世博會作為單一解決方案平台。」

改善員工生活品質 巴西將測試週休3日

巴西將從11月開始測試每週工作4天的可能性，在領取相同薪水條件下，使用80%的時間，保持100%的生產力，以改善員工生活...

史指觸4300點…那指連漲7周 3年多來首次

史坦普500指數小幅上漲，自2022年8月以來首次觸及4300點大關，投資人期待下周發布的最新通膨數據以及Fed的最新政...

聖嬰效應 咖啡豆糖價飆漲

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）8日宣告，聖嬰現象（El Nino）已到來，預料將在冬季持續增強，而且這次特別強的機率...

特斯拉充電網 通用明年加入

通用汽車（GM）與特斯拉達成協議，明年起加入特斯拉的充電網，是繼福特之後另一家採用特斯拉北美充電規格的汽車大廠。此舉有助...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦