SK集團會長倡導通過世博會加強韓日合作

集微網消息，據Business Korea報導，SK集團和大韓商工會議所（KCCI）會長崔泰源透露了韓日商界的相互合作，表示「我們將把2030年釜山世博會（Busan Expo）與2025年日本大阪-關西世博會作為單一解決方案平台。」

6月9日，在釜山Signiel酒店，KCCI和日本商工會議所 (JCCI) 聯合擧辦的第12屆KCCI-JCCI會長會議上，崔會長表示，「釜山世博會是解決全球挑戰的努力的一部分」。

崔會長在開幕詞中強調，「最近的韓日關系正面臨一個重要時期，由於連續首腦會議，穿梭外交時隔12年，現在又要開始積極行動，以加強兩國之間的關係。兩國並在這些發展的基礎上促進經濟合作。」

JCCI主席Ken Kobayashi表示，「我很高興兩國關係正在改善」，「我希望在各個領域進行交流，例如韓日友好城市之間的區域交流、旅遊，以2025年大阪關西世博會和2030年釜山世博會為契機，激活文化和教育。」

KCCI和JCCI發表了相互合作的聯合聲明。聯合聲明稱，「KCCI將積極參與2025年大阪-關西世博會，JCCI將積極配合爭取2030年釜山世博會的成功申辦。」