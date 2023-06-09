Meta祖克柏評Vision Pro：沒啥大突破 不是理想型

臉書母公司Meta執行長祖克柏在全員會議與發給員工的電子郵件中，擘劃了他的元宇宙願景，並且評論蘋果新發表的Vision Pro混合實境（MR）頭戴裝置表示，Vision Pro不是他想要的那種裝置，也沒有提供任何神奇的解決方案，似乎不畏懼蘋果MR產品會與Meta的Quest裝置相競爭。

Market Watch報導，祖克柏周四（8日）在公司全員大會，淡化蘋果在MR世界裡的重要性，表示在他的元宇宙願景裡，人們是活動的、在從事許多事務，而他看到的所有蘋果Vision Pro示範，都是一個人自己坐在沙發上。

另據多家媒體報導，祖克柏周三發給員工的電郵也提到Vision Pro，「就我初步所見，我要說，好消息是他們（蘋果）沒有對於我們團隊已經探索與設想過的法律與物理限制，提出什麼神奇的解決方案」。

祖克柏認為，要價3,499美元起的Vision Pro，不是Meta還沒探索過的「重大突破」，這款蘋果近十年首相主要硬體革新產品，「不是我想要的那一種」，「我認為他們的發表會所展現出的價值與願景，真的跟我們公司不同。我認為，我們的價值和願景很重要」。

他說，Quest的設計理念是讓「人們可以新的方式互動，感到更親近」，同時「是活動、在做事情的」，但蘋果在全球開發者大會（WWDC）發布的Vision Pro展示影片，就是自己坐在沙發上，「那可能會是未來電腦運算的願景，但不是我想要的那一種。」

上周Meta搶在蘋果之前，發表新款頭戴裝置Quest 3，預定今年秋季上市。蘋果的Vision Pro則要等到明年才開賣。

Quest 3的價格只要Vision Pro的七分之一，並已在虛擬實境（VR）遊戲與健身有一些成功經驗，但在蘋果想追求的一般電腦運算市場上，仍然步履蹣跚。

MarketWatch指出，祖克柏看輕Vision Pro的言談，已經被拿來和微軟前執行長Steve Ballmer當年看不起iPhone相比。iPhone後來成了最成功的消費產品之一。