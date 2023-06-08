路透訪調分析師：美元短期不會走弱 要等到Fed降息

路透訪調外匯策略師的最新結果顯示，美元兌多數主要貨幣的匯價的強勁走勢近期還不會消退，要到美國聯準會（Fed）降息時，才會大幅走弱。

美國政府舉債上限憂慮，再加上Fed本月將按兵不動、但7月將再度升息的預期升溫，避險買盤已幫助美元全數收復截至4月過去一年的約3%貶幅。

路透在6月1~7日訪調74位匯市策略師的結果顯示，受訪者認為，就算Fed這個月決議不升息，Fed今年降息的預期降低，未來幾個月仍將支撐美元，多數主要貨幣兌美元匯率至少要到9月，才能回升到4月底的水準。

高盛全球外匯主管Kamakshya Trivedi說，「美國經濟持續優於預期，歐洲和中國一直都比預期還弱…這種態勢必須減弱，才能讓市場認為美元中期將小幅貶值」，「以目前定價來看，在風險情緒上揚的情勢下，『維持跳過』（升息）可能對美元構成一些挑戰，但我們猜想貶幅將繼續很小，也受到美國總經表現的限制」。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，最近美元反彈抑制空頭信心，美元淨空頭部位過去幾周已減少，與多數外匯策略師在5月調查的預測相反。當時超過一半的受訪者表示，到5月底，美元淨空頭部位將增加。

儘管市場預期歐洲央行和英國央行將至少再升息兩次，Fed只會再升息一次，但分析師預期歐元和英鎊未來三個月只會小幅升值。

多數分析師預期，美元要持續走弱，前提條件包括Fed預料要到明年才會實施的降息，或是暫停升息。

路透另一項調查顯示，多數受訪經濟學家預估Fed將在6月暫停升息；基準利率區間到年底前都將維持在5.00%～5.25%。少數人認為Fed將在6~7月間至少再升息一次，但持這種觀點的人愈來愈多。

法國興業銀行首席外匯分析師Kit Juckes表示，隨著美國經濟面對升息繼續展現韌性，利率市場正在降低降息的可能性，也可能會考量Fed在6月暫停後再次升息的機率。