美科技股大跌 加拿大央行意外升息加深Fed 7月跟進疑慮

美國科技股下跌，拖累美國股市走低，加拿大央行意外升息，投資人押注於聯準會（Fed）7月勢必也會再升息，對大型股逢高獲利了結。

那斯達克綜合指數大跌171.52點，跌幅1.3%，收在13,104.90點。道瓊工業指數漲91.74點，漲幅0.3%，至33,665.02點；標普500指數跌16.33點，跌幅0.4%，至4,267.52點；小型股羅素2000指數則勁揚1.8%。

投資公司SS&C ALPS Advisors首席ETF策略師Paul Baiocchi說：「過去一周，我們看到小型股大幅領先大型股，今天這種情況仍然持續。」

美國2年期公債殖利率10年期公債殖利率在加拿大央行升息後雙雙上升，讓投資人對聯準會（Fed）下一次美國利率決策感到緊張，升高對Fed7月升息25個基點的押注。

加拿大央行在暫停升息四個月後，意外決定再次將利率調高1碼（0.25個百分點）到4.75%的22年高點。加國央行表示，強勁的勞動市場和消費支出對通膨回到其2%的目標構成風險。

Alphabet Inc.和微軟等科技巨頭跌幅至少在3%。分析師認為，很快就會出現對大型科技股和其他主要成長股的獲利了結。

油價上漲後，能源股攀升2.7%，KBW地區性銀行指數收在3月29日以來的最高水準。Marathon Oil 漲4.9%，帶動標普500指數的能源股走高。

特斯拉漲1.5%，連續第九個交易日收漲，是該股2021年1月以來最長連漲走勢。

Netflix漲0.1%，富國銀行將這檔股票目標價從400美元上調至500美元，根據路孚特數據，這是華爾街的最高價位。

GameStop崩跌逾20%，該公司開除執行長 Matt Furlong，由董事長 Ryan Cohen接手。這家虧損的遊戲 零售商也公布上季營收不如分析師所料。

包裝食品製造商Campbell Soup大跌8.9%，該公司公布上季毛利率較低，反映大宗商品和貨運成本較高。

美國最大加密貨幣交易所CoinbaseCOIN.O在觸及七個月低位後的第二天上漲3.20%，該公司執行長向客戶保證他們的資金是安全的，並抨擊了美國證券與交易委員會（SEC）提告。周二，SEC對Coinbase提起訴訟，指控該交易所非法經營，因為沒有在該監管機構註冊。

「女股神」伍德（Cathie Wood）的方舟投資周二買入了41.9324萬股Coinbase股票。