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OECD預估：全球經濟溫和成長 力道有限
經濟合作發展組織（ＯＥＣＤ）七日發布最新經濟展望，預測今年全球經濟成長率百分之二點七，較三月預測上修○點一個百分點。ＯＥＣＤ表示，全球經濟在新冠疫情與俄烏戰爭的衝擊後，正要復甦，但成長力道有限，因為全球央行升息的影響已經顯現，從而削弱了整體通膨下滑的提振作用。
ＯＥＣＤ上修今年的全球經濟成長率預測，ＯＥＣＤ指出，儘管獲得中國大陸取消清零政策的提振，但百分之二點七的成長率將是二○○八至二○○九年的金融危機以來，不包括二○二○年疫情肆虐當年，成長率最低的一年。此外，預測明年全球經濟成長率同樣只有溫和的百分之二點九，今、明年的成長率都低於新冠疫情前七年的平均值百分之三點四。
ＯＥＣＤ首席經濟學家倫巴德利說：「全球經濟正在好轉，但要贏得強健且持久的成長，還有長路要走。決策者需要降低負面衝擊引發的後果，處理過程面臨一系列的複雜挑戰。」
世界銀行六日也上修全球今年經濟成長預測，同時警告，全球經濟現在處於不安狀態，且今年稍後將朝向成長明顯減緩的方向發展，因為升息帶來的痛苦才開始要出現。
ＯＥＣＤ預測，美國、歐元區和中國大陸的經濟復甦都呈現相對遲滯狀態。美國今年成長百分之一點六，明年放緩至百分之一；歐元區今年成長百分之○點九，明年則加速到百分之一點五；大陸今年可望成長百分之五點四，明年放緩至百分之五點一。
利率政策方面，ＯＥＣＤ預測聯準會的基準利率將很快達到百分之五點二五至五點五的峰值，並在明年下半年「溫和」降息。
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