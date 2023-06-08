字節跳動前高管稱中共曾訪問TikTok香港抗議者數據

視頻分享應用TikTok的中國母公司字節跳動（Bytedance）的一名前高管在一份法律文件中指稱，一個由中共黨員組成的委員會曾使用該公司持有的數據來識別和定位香港的抗議者。

字節跳動美國前工程主管余尹濤（Yintao Yu，音譯）表示，該黨委會成員也可以訪問美國用戶數據。字節跳動公司否認了這一指控。

余尹濤在2017年8月至2018年11月期間擔任字節跳動美國業務的工程部主管。他今年5月提交在舊金山一家法院提起遭遇不當解雇的訴訟。在提交給法庭的文件中，他說在字節跳動，公司黨委成員可獲得“超級用戶”資格，也被稱為“上帝資格”，查看字節跳動收集的所有數據，包括美國用戶的數據。

訴狀稱，字節跳動還為中共保留了一個用來訪問美國用戶數據的“後門渠道”。

香港是中國的一個自治城市。近年來，在2014年和2019年的大規模抗議活動之後，這個前英國殖民地受到北京更深遠的控制。

余尹濤稱，“上帝資格”讓該黨委成員當時可以關注香港的民權活動人士和抗議者，訪問了TikTok上包括他們的網絡信息、SIM卡識別信息和IP地址在內的數據，目的是識別和定位這些用戶。

字節跳動在一份聲明中表示，余尹濤的指控“毫無根據”。

“令人奇怪的是，余先生在Flipagram的工作在2018年7月被終止後的五年時間裡從未提出過這些指控。”Flipagram是字節跳動曾經營運的一款應用程序，後來因商業原因關閉。該公司表示，“他的行為顯然是為了引起媒體關注。”

字節跳動表示：“我們計劃強烈反對我們認為該訴狀中毫無根據的主張和指控。”

余尹濤的律師、Nassiri & Jung律所的合伙人查爾斯鄭（Charles Jung，音譯）說，余尹濤提出指控是因為他認為TikTok首席執行官周受資（Shou Zi Chew）今年3月在美國國會聽證會上強烈否定中國政府和該公司的關系，讓他感到不安。

“在法庭上公開說出真相是有風險的，但社會變革需要說出真相的勇氣。”鄭律師說，“公共政策以准確的信息為基礎對他來說很重要，因此他決心講述自己的故事。”

TikTok在美國和全世界因其處理數據的方式以及它是否構成國家安全風險而受到嚴格審查。一些美國國會議員擔心TikTok與字節跳動的關系意味著它持有的數據受中國法律的約束。

他們還認為，該應用程序在美國擁有超過1.5億的月活躍用戶，在全球擁有超過10億的用戶，可以被用來擴大中國的影響力。

今年3月，在激烈的眾議院聽證會上，兩黨議員就TikTok涉嫌與北京的關系、數據安全和應用程序上的有害內容等問題盤問了周受資。周受資一再否認 TikTok 共享用戶數據或與中國當局有任何關系。

為了消除這種擔憂，TikTok 表示將與甲骨文合作，將所有美國用戶數據存儲在美國本土。

在早些時候的一份法庭文件中，余尹濤指責字節跳動通過提升民族主義內容和打壓不符合中共的目標的內容，充當中國共產黨的“宣傳工具”。他還表示，字節跳動響應中共要求共享信息。

余尹濤還指責字節跳動公司從競爭對手和用戶那裡抓取內容並在其網站上重新發布，誇大關鍵的參與度指標。他說，他因與公司其他人分享他對看到的“不當行為”的擔憂而被解雇。

在中國大陸，字節跳動運營針對國內市場的“抖音”。TikTok是其全球應用程序，可在大多數其他國家/地區使用。它在香港也可以使用，直到2020年香港國安法出台之後退出市場。

任何試圖在香港境內打開TikTok的人都會看到一條消息，上面寫著“我們很遺憾地通知您，我們已停止在香港運營TikTok。”

（美聯社）

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