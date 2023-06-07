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三星新一代摺疊機7月亮相 發表會首度從歐美移師首爾

中央社／ 台北7日電
市場傳聞，Galaxy Z Flip 5及Fold 5將亮相。 美聯社
市場傳聞，Galaxy Z Flip 5及Fold 5將亮相。 美聯社

有別於過去常在歐美地區發表新機，三星今年7月下旬規劃在韓國首爾舉行發表會，預料將端出新一代摺疊機，市場傳聞，Galaxy Z Flip 5及Fold 5將亮相。目前韓國也是全球摺疊機滲透率最高的國家。

三星過去都在2月和8月選在歐洲與美國舉辦GalaxyUnpacked發表會，而今年有別於過去做法，三星將於7月下旬在韓國首爾的江南區三成洞舉行發表會。

三星表示，在首爾舉辦發表會具有重要意義，因為它是一個新興的創新和文化中心；事實上，在2022年，韓國市場以13.6%的摺疊手機滲透率領先全球，摺疊手機在年度智慧手機出貨量中的占比最高，進一步鞏固主流市場地位。

市場預料，三星將推出Galaxy Z Flip 5及Galaxy ZFold 5，還有智慧手錶Galaxy Watch 6等。

首爾 Fold 三星 GALAXY

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