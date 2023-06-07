開發中國家受創大 世銀調降明年成長率

通膨與升息，已讓開發中國家經濟重挫，因此明年成長將不如預期！世界銀行6日調整2024年經濟成長率從2.7%下降至2.4%，世銀表示，雖然中、美的復甦力道超乎預期，但開發中國家受到通膨、升息與信用緊縮影響，復甦力道不如預期。雖然2025年有望恢復3%成長，這幾年仍將是人類經濟成長最慢的時期。

開發中國家仍難成長

根據《半島電視台》報導，世界銀行6日調升今年經濟成長率1.7%至2.1%，但調降2024年全球經濟成長率至2.4%。世銀指出，雖然中、美等主要經濟體的恢復狀況比預期好，但3分之2的開發中國家仍受到升息、信用緊縮的影響，導致政府陷入債務危機，因此復甦力道仍偏弱，經濟成長也將會不如預期。

各國的復甦呈現貧富差距，美國今年可望成長1.1%，原本預測0.5%，原因是美國的勞動市場與消費表現比預期還要好；中國則是5.6%，比原本4.3%高出1.3%，但世銀認為，美國2024年經濟成長將回落0.8%，中國則是4.6%。世銀首席經濟學家吉爾指出，3分之1的發展中國家人均年收入將無法回復至2019年的水準。

俄羅斯成長0.2%

但世銀也說，因成長減速、勞動需求下降，物價仍維持一定水準，通膨的狀況會逐漸緩解，但核心通膨率可能還是無法達到各國央行期待的2%。世界銀行同時警告，已開發國家需要注意金融市場的穩定性，若出現系統性金融風險，2024年的成長率恐減半至1.3%，甚至會出現衰退的狀況。

世銀也指出，2025年經濟成長率雖有望回復至3%，但這幾年仍是除了2009年金融海嘯與1998年金融風暴以外，人類經濟成長最慢的幾年。《莫斯科時報》則提到，俄羅斯雖受歐美制裁，但因能源仍有出口到中國與印度，因此衰退幅度沒有預期大，今年甚至還能成長0.2%。

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