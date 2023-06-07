吳承翰獲蘋果挑戰賽獎 首次受邀參加WWDC新奇經驗

明倫高中三年級學生吳承翰獲得蘋果WWDC23學生挑戰賽大獎，今年親赴現場朝聖。他認為，蘋果新發表的混合實境（MR）眼鏡Vision Pro直接用手勢操作，「感覺在電影中才會出現」，自己得獎作品採用類似控制方式，可以再延伸相關應用。

吳承翰今年在WWDC23 Swift Student Challenge脫穎而出的作品，是一款教人使用柯爾文手勢彈奏音樂的App，透過7種不同手勢以及在身體前方的高低位置，代表7個不同音階，利用iPhone、iPad或Mac的前鏡頭測量距離並捕捉手勢，正好與蘋果Vision Pro操作方式類似。

吳承翰今天在蘋果總部Apple Park舉辦的WWDC大會現場接受中央社記者採訪表示，自己得獎作品就是用手勢操作，看到Vision Pro感覺可以再延伸，不過目前還沒有具體想法。

在WWDC演講結束後，吳承翰前往賈伯斯劇院的展示區欣賞Vision Pro實機，認為比想像中更輕巧，造型有點像3D眼鏡，直接用手勢操作的方式「感覺在電影中才會出現」，可惜現場不能觸碰或體驗產品。

吳承翰與其他各國學生開發者的座位距離WWDC舞台不遠，當蘋果執行長庫克（Tim Cook）在演講開場前意外現身時，吳承翰形容「跟電視上看起來一樣」，也對蘋果軟體工程資深副總裁費德里吉（CraigFederighi）在演講影片中展現的多才多藝留下深刻印象，等到演講結束後更跑去找費德里吉合照。

對於第一次來到WWDC現場，吳承翰認為會是很難忘的經驗，畢竟是親眼見證新系統發表。他也透露這是自己第一次全程看完keynote演講直播，以前因為時差關係很難配合時間收看，加上隔天早上起床後，網路上已經有很多整理好的資料，就不需要特地熬夜看直播。

針對這次發表的眾多新功能，吳承翰最關注iOS17，其中Live Voicemail功能讓使用者能在有人留下音訊訊息時看到即時逐字稿，並在對方留言時決定是否要接起電話，可以解決自己常遇到陌生來電的問題。他也對FaceTime新增音訊和影片訊息、NameDrop分享聯絡資訊感興趣，會好好研究iOS 17新功能再決定下次參賽題目。