快訊

新北婦教兒女亂倫詭辯教「性教育」 社工訪談家人群交3年曝光

共軍與美軍屢在台海危險對峙 中共目的是動搖美國信心？

梅西新東家確定了？傳轉戰美國邁阿密國際 球隊老闆是貝克漢

德國半導體材料商警告：與中國脫鉤將付出巨大的經濟代價

集微網／ 集微網

集微網消息，德國科技集團默克CEO表示，與中國解除貿易關系將付出巨大的經濟代價。

據路透社報道，幾個月來，美國和德國議員一直呼籲減少貿易，以減少對中國的依賴。默克CEO Belen Garijo於當地時間周一表示，「大國之間的依賴關系是巨大的，當我聽到政客們說我們必須脫鉤時，我認為這是不可行的，這需要20年的時間才能實現脫鉤。」

Garijo指出，默尅在中國的歷史可以追溯到近90年前。去年，默尅222億歐元的銷售額中，有32億歐元(合34億美元)來自中國，其產品包括生物反應器設備以及用於製造微芯片和平板顯示器的化學品。

默克\首席財務官上個月表示，公司將進一步在中國投資，並將在中國建立國內供應鏈，以遏制關鍵原材料的進口，以免在任何貿易爭端中受到乾擾。

今年3月，德國經濟部長Robert Habeck稱，柏林可能會對中國實施出口限製，以防止德國失去技術優勢。德國總理Olaf Scholz領導的政府正在製定一份針對中國的戰略文件，將於今年推出。

德國

延伸閱讀

陸媒：德西門子總裁6月再訪華 將宣布在陸市場重要舉措

北溪氣管遭炸 華郵：美早就取得烏克蘭欲攻擊情報

德總理指控俄炸毀烏克蘭水壩 為阻止烏軍反攻

台積德國新廠 會與客戶合資

相關新聞

標普500指數挑戰4,300點？前路有四大障礙

標普500指站上4,200點，感覺美股像是開了個大派對，接下來的挑戰是4,300點，但巴隆周刊（Barron's ）刊文...

蘋果CEO有沒有在用ChatGPT？庫克回答：當然有

蘋果（Apple）執行長庫克接受美國電視節目訪問時表示，自己有使用ChatGPT，對這個當紅聊天機器人很有興趣。

全球4月晶片銷售又萎縮超過20% 記憶體晶片尤其疲弱

根據半導體產業協會（SIA）的數據，全球4月晶片銷售額與去年創紀錄的銷售相比下滑逾20%，又一個月降幅達五分之一以上。

小型股領軍 標普500指數和那斯達克雙雙創高

美國股市周二小漲，標普500指數和納斯達克綜合指數創下近一年來最高水準。金融股在內對經濟敏感的類股上漲，投資人觀望下周公...

德國半導體材料商警告：與中國脫鉤將付出巨大的經濟代價

集微網消息，德國科技集團默克CEO表示，與中國解除貿易關系將付出巨大的經濟代價。

彭博：瑞昱在美發動訴訟戰 控告聯發科違反反托辣斯

根據彭博資訊報導，瑞昱半導體（2379）已在美國對聯發科（2454）發動反托辣斯訴訟，把聯發科比擬為「現代強盜貴族」（m...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦