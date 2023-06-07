德國半導體材料商警告：與中國脫鉤將付出巨大的經濟代價

集微網消息，德國科技集團默克CEO表示，與中國解除貿易關系將付出巨大的經濟代價。

據路透社報道，幾個月來，美國和德國議員一直呼籲減少貿易，以減少對中國的依賴。默克CEO Belen Garijo於當地時間周一表示，「大國之間的依賴關系是巨大的，當我聽到政客們說我們必須脫鉤時，我認為這是不可行的，這需要20年的時間才能實現脫鉤。」

Garijo指出，默尅在中國的歷史可以追溯到近90年前。去年，默尅222億歐元的銷售額中，有32億歐元(合34億美元)來自中國，其產品包括生物反應器設備以及用於製造微芯片和平板顯示器的化學品。

默克\首席財務官上個月表示，公司將進一步在中國投資，並將在中國建立國內供應鏈，以遏制關鍵原材料的進口，以免在任何貿易爭端中受到乾擾。

今年3月，德國經濟部長Robert Habeck稱，柏林可能會對中國實施出口限製，以防止德國失去技術優勢。德國總理Olaf Scholz領導的政府正在製定一份針對中國的戰略文件，將於今年推出。