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油價收跌、沙國減產不敵需求前景弱 金價基本持平

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周二（6日）下跌，跌幅不到1%，對全球經濟成長低迷可能打擊能源需求的疑慮，蓋過了沙烏地阿拉伯承諾擴大減產的影響；國際金價基本持穩，陷於窄幅區間內，投資人等待更多線索，以在下周的聯準會會議之前評估利率路徑。

油價收跌

布蘭特原油8月期貨下跌0.42美元，跌幅0.6%，結算價報每桶76.29美元；西德州原油7月期貨跌0.41美元，跌幅0.6%，結算價報每桶71.74美元。

油價在周一一度大漲，因全球最大石油出口國沙國周末表示，7月起將把本國原油產量調降每日100萬桶，同時意外調高對亞洲買家的官方原油售價。

不過，花旗銀行分析師的報告指出，由於需求疲軟、非石油輸出國組織（OPEC）國家供應增加、中國大陸經濟成長放緩以及美國和歐洲經濟可能衰退，沙國的減產不太可能推動油價持續升向80美元區間高端和90美元區間低端。

另外，美國能源資訊署（EIA）預期，美國今年原油產量將從2022年的每日1,190萬桶上升到每日1,260萬桶，2024年預料達到每日1,280萬桶。美國在2019年曾創下日產1,230萬桶原油的紀錄高點。

EIA指出，OPEC+的減產措施將導致全球石油庫存在未來五季中的每一季都略微減少，並在2023年底和2024年初推高全球油價。

EIA預期，布蘭特原油2023年均價為每桶79.54美元，較之前的預測提高約1%，美國原油均價為74.60美元，比之前的估計提高1.3%。

金價基本持平

現貨黃金價格6日上漲0.08%，至每英兩1,963.25美元；美國黃金期貨上漲0.4%，結算價報1,981.50美元。

美元指數和指標10年期美國公債殖利率上升，使得以美元定價的非孳息資產黃金吸引力下降。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示：「表面上沒有任何跡象顯示，黃金應該是利多的...目前市場處於觀望狀態。」

現貨銀上漲0.2%，至每英兩23.62美元，白金上漲0.1%，至每英兩1,031.89美元，鈀金跌0.2%，至每英兩1,411.15美元。

美國 油價 金價

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