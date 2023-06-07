蘋果早盤續跌 標普500近牛市情怯

紐約三大指數6日早盤開低後在平盤附近狹幅波動，投資人正在評估聯準會（Fed）下周暫停升息的可能性，近來人工智慧（AI）熱潮是否已讓股市漲過頭，也是投資人考量的因素。

道瓊工業指數早盤小跌0.15%，或51.19點，標普500指數小漲0.2%，報4,281點，依舊只差一小步就能進入牛市。標普500上周五（2日）收在4,282.37點，只差0.2%就自去年10月低點反彈20%，符合技術分析的牛市定義。

那斯達克綜合指數在平盤上下來回穿梭，午盤前漲勢拉大，目前約漲0.35%，但前日盤中創新高的蘋果在WWDC開幕後股價轉跌，6日早盤開低走低，目前跌0.5%，顯示市場擔心蘋果最新發表的混合實境（MR）頭戴式裝置Vision Pro價位過高，可能不利銷售。

同樣開低的費半指數一吐早盤的悶氣，目前上揚1.4%，台積電ADR更大漲2%。

能源和科技股率標普500指數下挫。而網通設備大廠思科（Cisco Systems）和麥當勞各跌約1%，拖累道瓊工業指數走低。輝達股價下跌0.67%。

美國證管會（SEC）5日提告幣安，隔日再把矛頭轉向美國最大加密貨幣交易所Coinbase，6日向紐約聯邦法院控告Coinbase，導致該公司股價早盤一度重挫逾15%。