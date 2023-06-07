蘋果Vision Pro：嚇跑845億美元市值的跨時代「王炸」

集微網報導 6月6日，在WWDC2023開發者大會上，蘋果公司發佈首款空間計算設備Vision Pro。蘋果公司首席執行官帝姆·庫克稱，Vision Pro是一個全新的增強現實平台，一個革命性的新產品，將改變我們溝通、協作、工作和娛樂的方式。

「為了這一天我們已籌劃多年，我自己更是期待已久，我相信增強現實是項意義深遠的技術，數字化內容與真實世界的融合，能為我們解鎖前所未見的體驗。」庫克進一步指出。

確實，Vision Pro讓業界眼前一亮，因為它的交互方式改變了人們對XR設備的原有設定，重新確立了用眼睛、雙手和語音的自然交互方式，消除了紗窗效應，攻克眩暈痛點……有望帶我們進入空間計算時代，給幾經波折的行業帶來更大的信心。投資者在WWDC2023之前對Vision Pro期待很高，蘋果公司股價一度大漲超2%，刷新歷史新高。

不過，Vision Pro並不完美，貴重、短續航、分體設計等都不是XR設備的理想型，開售時間不如預期，Vision Pro不可能立即引爆XR市場。TrendForce預計，Apple Vision Pro明年出貨量僅約 20 萬台。Vision Pro今日發佈之後蘋果股價大跳水，總市值較最高點蒸發845億美元（約合人民幣6000億元）。

拋棄控制器確立交互新標準

過去VR設備主要的交互方式是控制器，當然也有空間定位或者眼球追蹤等方式，但是解決方案不夠完美。蘋果Vision Pro改變了空間計算設備的交互方式。Apple人機交互設計副總裁Alan Dye Alan Dye表示，Mac有鼠標，iPod有Click Wheel，iPhone有多點觸控，到了Vision Pro蘋果開發出一種直觀的空間計算互動模式，使用時無需借助控制器或者額外硬件，Vision Pro完全衹用眼睛、雙手和語音。

Vision Pro拋棄了控制器，也沒有用相對單一的交互方式，而是使用更加自然的語音、眼球追蹤以及手勢等操控，實現精準的頭部和手部追蹤、高性能的視線追蹤，進行實時3D映射等，使交互更加直觀高效。例如，用戶戴上Vision Pro，顯示器將變成無邊的畫布，能利用手勢交互把app隨便放在各處使用並隨意調整尺寸。用戶也可以通過注視來瀏覽應用圖標，輕點選擇，輕掃滾動，或者發出語音指令。

Vision Pro交互方式受到業界高度認可。IDC分析師趙思泉表示，輸入方式的簡化有效地降低了用戶的使用門檻，提升交互效率，並更便捷地與生態內其他硬件聯動使用。神木科技CEO李薇表示，眼動、手勢、語音交互效果非常好，再加上芯片算力優化，尤其真實環境三維重建，效果吊打其他所有競品。

更為重要的是Vision Pro還引入了EyeSight。EyeSight會以獨特的弧形OLED面板和透鏡來為每個看著你的人投射你雙眼的正確角度，能讓設備看起來像是透明的，不使你與周圍的人隔絕，當有人在附近時Vision Pro會顯示你的雙眼，幫你和周圍的人保持交流。

腦穿越VR創始人黃莊表示，EyeSight讓Vision Pro佩戴者更好地與周圍的人自然的交流。把眼睛顯示在頭盔上，這是一個很有創意的做法。這極大地解決了第二人視角的舒適度，也讓Vision Pro佩戴者願意和外界溝通。這不僅是從用戶視角出發，更是從用戶的用戶視角出發。

總之，Vision Pro重新定義了空間計算設備的交互標準。庫克指出，如同Mac將我們帶入個人計算時代，iPhone將我們帶入移動計算時代，Vision Pro將帶我們進入空間計算時代。

三管齊下克服行業眩暈痛點

Vision Pro從屏幕、芯片、系統等方面對眩暈問題進行了大量的優化。神木科技CEO李薇表示，Vision Pro屏幕刷新率、顯示質量等都是業界最優的，很大程度上解決眩暈問題。

屏幕方面，Vision Pro採用索尼兩片雙層4K Micro OLED，具有高刷新率、高PPI、快響應速度、高亮度、高對比度、高色域、柔性等優勢，能夠減少眩暈感和畫面的顆粒感，讓像素隱於無形，讓圖像平滑連貫。據介紹，Micro OLED、蘋果芯片背板以一顆iPhone像素的空間容納了64顆像素，寬度卻衹有7.5微米，Vision Pro的兩塊背板加在一起總共有2300萬顆像素，每個卻衹有郵票大小，等於每隻眼睛分到的像素比4K電視還多。IDC分析師趙思泉表示，Micro-OLED將成為短期內新品的主流屏幕類型。預計自2023年下半年起，其他頭部廠商的頭顯新品也將開始使用Micro-OLED屏幕。

為了提高顯示清晰度和通透度，蘋果還設計了一個定製的三鏡式鏡片，文字放大之後無論從哪個角度看都是銳利的，大幅提升了看網頁、讀信息以及寫郵件體驗。

眩暈問題是系統性問題，不僅涉及屏幕，還牽扯到芯片、操作系統等。芯片方面，Vision Pro搭載蘋果M2芯片、R1芯片，其中M2芯片在提供高性能計算的同時讓Vision Pro保持舒適的溫度和靜音運行；R1芯片專門處理12個攝像頭、5個傳感器和6個麥克風採集的數據，使12毫秒內新圖像就能傳到顯示屏，是眨眼速度的8倍，大幅減少傳感器和顯示屏之間的延遲，大幅提升體驗感。

操作系統方面，蘋果在macOS、iOS和iPadOS基礎上進行創新，針對空間計算研發出全新的操作系統visionOS，賦予其許多新能力，來支持空間計算的低延遲要求。比如，新的實時執行引擎，能擔當高性能需求任務；比如，動態注視點渲染管線，能確保每一幀上你眼睛注視的地方，都有最優化的圖像質量；比如，蘋果首個多app專用3D引擎，能讓不同的app同時在一個模擬器中運行，還有很重要的一點就是現有應用架構也為原生支持空間體驗做好了擴展。

蘋果具有強的供應鏈整合能力，自身又具備芯片、操作系統的能力，能夠全方位地針對眩暈問題進行優化。這是其他廠商不具備的優勢，所以蘋果Vision Pro在體驗上樹立了行業的新標杆。

貴重、短續航仍然沒有改善

Vision Pro把性能指標拉高，解決了體驗的關鍵問題，讓用戶有機會感受到虛實結合的體驗，增加了行業的信心。腦穿越VR創始人黃莊表示，Vision Pro對VR/AR從業者來說是一管強心針。它讓行業外的人看到了XR的可能性。對供應鏈來說，目標將更加明確，就是降低成本，因為蘋果已經定了行業目標，廠商們只管用蘋果的方法去做。雖然真機還未上市，但是優異的體驗故事和合理明確的產品定位再現了當年「iPhone」的高光時刻。

xSpaces副總裁、北京元圈空間數字科技聯合創始人肖靈豔認為，蘋果的這款頭顯更側重於增強現實，不同於Meta的下一代Quest，則更偏重於目前元宇宙呈現所需的虛擬現實。這也是蘋果有史以來劃時代的一款產品，再次掀起了元宇宙產業的新高潮，今後元宇宙會更熱閙。

國內廠商將追隨蘋果道路加快推進VR/AR佈侷，搶佔下一代計算平台制高點。IDC分析師趙思泉表示，目前智能手機等消費電子終端出貨量陷入增長瓶頸，終端廠商在新一輪競爭中急於探索新的增長點。Vision Pro發佈後，國內的頭部終端廠商大部分也將在年底至2024年推出AR/VR新品。同時，沒有相關賽道佈局的廠商也將快速入局。廠商在下一代計算平台領域內的多維度競爭將持續加劇。

Vision Pro給行業帶來的希望，但是並不完美。神木科技CEO李薇表示，Vision Pro有三大問題：第一，沒有控制重量，影響體驗，佩戴者普遍覺得沉；第二，分體式電源僅提供2小時續航，不利於長時間移動佩戴，遭到體驗者詬病；第三，成本遠高於此前傳言的3000美元，達到3499美元（約24904元人民幣），而且上市時間延至明年。

Vision Pro三大問題可能與其配置高度相關。據了解，Vision Pro擁有12個攝像頭、5個傳感器和6個麥克風等，配件過多，大幅增加了重量；與此同時，這些配件需要消耗大量的電量，再加上雙層白光Micro OLED、實時三維重建等功耗較高，大幅降低了續航時間。

Vision Pro的問題可能會進一步影響市場銷售。IDC分析師趙思泉認為，Vision Pro定價較高，主要針對高端市場，難以憑借一款產品帶動國內整體市場出貨。