日澳美共同出資 擴建太平洋海底電纜

（德國之聲中文網）日本宣布，與美國、澳大利亞共同簽署一項價值9500萬美元的海底電纜項目，該項目將進一步連接密克羅尼西亞等太平洋島國，改善印太地區通信，而中國正在該地區日益擴大影響力。

日本外務省周二（6月6日）表示，這條長約2250公里的海底電纜將把密克羅尼西亞聯邦的科斯雷州、基里巴斯共和國的塔拉瓦島和瑙魯，連接到位於密克羅尼西亞波納佩（Pohnpei）的現有電纜登陸站。

一段時間以來，日本、美國和澳大利亞加強了與太平洋島嶼的合作，似乎是為對抗北京在該地區擴大安全和經濟影響的努力。

在一份聯合聲明中，參與各方表示，下一步將涉及最後的調查、設計以及海底電纜的製造，其寬度約為花園水管的寬度，預計將在2025年左右完工。

這一聲明發表前兩周，由日本、美國、澳大利亞和印度組成的安全聯盟「四方安全對話」（Quad）領導人，剛剛強調了海底電纜作為通信基礎設施的關鍵組成部分和互聯網連接基礎的重要性。

美國國務院東亞和太平洋事務局高級官員默里（Matthew Murray）在一份聲明中說，「安全和適應性強的數位連通性從未像現在這樣重要」，他表示，「美國很高興能成為這個項目的一部分，使我們的區域更緊密地聯繫在一起」。

經過競爭性招標贏得合同的日本電氣公司（NEC）表示，該電纜將確保該地區的居民、企業和政府獲得高速、高質量和更安全的通信，同時有助於改善數位連通性、有利於經濟發展。

日本外務省國際合作局局長遠藤和也（Kazuya Endo）也表示，這條海底電纜將連接三個太平洋國家的10多萬人。

（美聯社）

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