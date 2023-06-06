美國助以、沙外交 高官將出訪沙國

美國協助以色列推展對外國際關係，正在推動以色列與沙烏地阿拉伯的正式外交！美國國務卿布林肯5日表示，華盛頓當局正在促進兩國關係正常化，未來也會訪問沙烏地阿拉伯。美國過去鼎力協助以色列建國，更是美國在中東地區的重要盟友。然而，儘管有美國的協助，以色列與鄰國還是時常爆發軍事衝突。

盼以、沙關係正常化

《半島電視台》報導，布林肯坦承，要促成以色列與沙烏地阿拉伯的正常外交，還有許多困難，之後也會前往沙國的吉達和利雅德，致力於協助兩國正常外交。

以色列自1948年成立以來，就僅有少數阿拉伯國家願意承認該國，甚至爆發過多次戰爭。身為以色列盟友的美國長期致力於改善該國與阿拉伯世界的關係，如在前美國總統川普的幫助下，以色列就成功與阿拉伯聯合大公國、巴林與摩洛哥建立外交關係。

以、美軍事合作緊密

布林肯強調，美國對以色列安全的承諾不容質疑。根據美國與以色列的協議，美國向以色列提供了38億美元的援助，且幾乎全部都是軍事援助，且該援助計畫會持續維持到2028年。

《DefenseNews》報導，以美兩國近期也增進了軍事合作的計畫，美國曾向以色列採購兩套鐵穹（Iron Dome）系統，但因為資訊安全問題，以國拒絕提供「鐵穹」系統的核心原始碼，但近期以色列鬆口表示，資訊共享限制的問題已解決，未來會協助美軍防空系統與鐵穹進行整合。

區域衝突仍不斷

然而，儘管美國強力支持以色列，不少阿拉伯國家也向以色列伸出橄欖枝，但以色列卻還是持續與周邊國家爆發衝突，導致地方局勢動盪。如以色列、埃及邊境附近發生了一系列交火事件，造成三名以色列士兵死亡；日前巴勒斯坦和以色列再度爆發跨境交火，共造成多名民眾死亡。

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