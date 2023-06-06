快訊

影片被挖出惹怒韓粉 侯友宜：不要抹黑我「斷章取義」

新光金外資投票結果揭曉…公司派得票超過改革派一倍、過半外資棄權

追上國道攔拒檢車！女警一年記功嘉獎逾500次 長官大讚：拚命三娘

美國助以、沙外交 高官將出訪沙國

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
美國國務卿布林肯將訪沙烏地阿拉伯，盼促成該國與以色列關係正常化。（美國國務院）
美國國務卿布林肯將訪沙烏地阿拉伯，盼促成該國與以色列關係正常化。（美國國務院）

美國協助以色列推展對外國際關係，正在推動以色列與沙烏地阿拉伯的正式外交！美國國務卿布林肯5日表示，華盛頓當局正在促進兩國關係正常化，未來也會訪問沙烏地阿拉伯。美國過去鼎力協助以色列建國，更是美國在中東地區的重要盟友。然而，儘管有美國的協助，以色列與鄰國還是時常爆發軍事衝突。

盼以、沙關係正常化

半島電視台》報導，布林肯坦承，要促成以色列與沙烏地阿拉伯的正常外交，還有許多困難，之後也會前往沙國的吉達和利雅德，致力於協助兩國正常外交。

以色列自1948年成立以來，就僅有少數阿拉伯國家願意承認該國，甚至爆發過多次戰爭。身為以色列盟友的美國長期致力於改善該國與阿拉伯世界的關係，如在前美國總統川普的幫助下，以色列就成功與阿拉伯聯合大公國、巴林與摩洛哥建立外交關係。

以、美軍事合作緊密

布林肯強調，美國對以色列安全的承諾不容質疑。根據美國與以色列的協議，美國向以色列提供了38億美元的援助，且幾乎全部都是軍事援助，且該援助計畫會持續維持到2028年。

DefenseNews》報導，以美兩國近期也增進了軍事合作的計畫，美國曾向以色列採購兩套鐵穹（Iron Dome）系統，但因為資訊安全問題，以國拒絕提供「鐵穹」系統的核心原始碼，但近期以色列鬆口表示，資訊共享限制的問題已解決，未來會協助美軍防空系統與鐵穹進行整合。

區域衝突仍不斷

然而，儘管美國強力支持以色列，不少阿拉伯國家也向以色列伸出橄欖枝，但以色列卻還是持續與周邊國家爆發衝突，導致地方局勢動盪。如以色列、埃及邊境附近發生了一系列交火事件，造成三名以色列士兵死亡；日前巴勒斯坦和以色列再度爆發跨境交火，共造成多名民眾死亡。

【更多精采內容，詳見

美國 布林肯 沙烏地阿拉伯 以色列

延伸閱讀

銷售芬太尼設備遭制裁 陸控美：轉嫁自身治理不力責任

美國務院亞太助卿康達4日訪陸 將討論雙邊關鍵議題

盼改善與沙烏地關係 美國務卿布林肯下週往訪

布林肯出席北約外長會議 促蘇丹、科索沃緩和局勢

相關新聞

被騷擾竟回謝謝！語音助理存有性別偏見 「女聲」易被男駕駛無視

當Siri、Alexa的語音助理遭到言語性騷擾時，竟然回說「謝謝你的讚美」！研究報告指出，語音助理系統時常存在著性別偏見，如助理工作適合使用女聲、AI判斷稱讚或性騷擾時常有偏見，導致用戶無意間加深了刻版印象...

AI熱潮是「達康泡沫」翻版？2大理由顯示AI漲勢健康

自從今年1月微軟宣布投資聊天機器人ChatGPT以來，全球媒體便大肆報導人工智慧（AI），沾上邊的股票行情一飛衝天，AI...

澳洲估今年70%機率出現聖嬰現象 恐拖累小麥產量減30%

澳洲氣象局6日預估，全球今年形成聖嬰現象（El Nino）天氣型態的機率為70%。澳洲農漁林部同日表示，聖嬰現象恐怕衝擊...

還是喬不攏！美西港口罷工進入第五天 港口作業停擺

美西港口的碼頭工人與資方持續談判勞動合約，港口作業斷斷續續停擺的情況，預料將延續至周二（6日），進入第五天，零售業敦促政...

烏克蘭水壩驚傳遭炸毀 芝加哥小麥期貨應聲漲逾3%

烏克蘭南部一座水壩6日驚傳爆炸，加上烏國境內一條氨氣管線也受到破壞，種種跡象顯示俄烏軍事衝突持續升溫，使俄烏兩大穀物出口...

「如果我懂狗的心情就好了」這款毛孩穿戴小物結合App，群募達成率721%還預約爆量

許多飼主都有這樣的經驗：看到心愛的狗狗乖乖地坐在沙發上，於是開始擔心牠是不是生病了，沒力氣到處跑。這時候大家都會想說「如果我懂狗的心情就好了」。現在這個願望，可以透過Langualess的 「Inupathy」實現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦